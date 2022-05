Claudio X González urge a echar a Morena del poder; a la 4T ‘le importa más el poder que el servicio’, acusa

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La carrera rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 ya comenzó para algunas personas; entre presidenciables, destapados y opositores, la guerra de declaraciones pasa por uno de sus momentos más polémicos entre la coalición Va Por México y la Cuarta Transformación (4T), publicó infobae.com.

Tal es el caso de las reacciones de Claudio X. González, quien lidera la organización Sí Por México junto con Gustavo de Hoyos, y quienes han aparecido en algunas encuestas donde se les reconoce como posibles candidatos a la presidencia de México.

Esta vez X González fue quien se sumó a las peticiones sacar del poder a la 4T, y no es la primera vez, pues durante el sexenio de AMLO se ha mostrado como uno de los más férreos opositores de sus políticas tanto públicas, sociales y económicas.

Al respecto, informó a través de las redes sociales que votar por otro partido es la única forma de hacerse cargo de los problemas que azotan a México, entre ellos varios de los que Andrés Manuel López Obrador prometió que serían erradicadas en su mandato.

“Es irónico, pero para atender las causas que Morena abanderó en el ‘18, el combate a la corrupción, la pobreza y la desigualdad, es necesario echar a Morena de Palacio. Cada uno de esos temas ha empeorado y en el camino vimos que a Morena le importa más el poder que el servicio”, escribió en su Twitter oficial.

Sin embargo, las opiniones en los comentarios de la publicación estuvieron divididos entre los simpatizantes de los partidos de la oposición, PAN PRI PRD y quienes pudieran ser parte de la coalición oficialista, o que simplemente no empatan con sus ideas.

“Obvio no, tú eres la corrupción, tú eres el hacedor de pobres y tú eres la desigualdad. Si hay que echar a alguien del país es a ti”; “Esto sí es cierto, a todos nos consta, hasta a los que votaron por ellos”, fueron algunos de los comentarios en ambos polos de la conversación.

Hasta el momento, su tuit acumula más de mil 800 comentarios, y más de 5 mil 600 reacciones de “Me Gusta”, mientras la cuenta tiene más de 290 mil seguidores, haciendo del empresario uno de los que más seguidores acumula dentro de la oposición.

En fechas recientes ya se había proyectado en contra de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, pues a mediados de abril de 2022, aseguró que México está en un punto donde, además de todos los problemas que sufre, también es víctima de un “mal-gobierno que empeora las cosas”.

A través de sus redes sociales, publicó un mensaje contra la 4T, en el que aseguró que México “ya me dolía antes”, sentimiento que habría empeorado, pues “además de padecer pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, corrupción, inseguridad… sufre de un mal-gobierno que EMPEORA las cosas, engaña y miente sin pudor y se dedica al juego del poder y no del servicio”.

El empresario ha sido uno de los personajes que más enfrentamientos públicos ha tenido con Andrés Manuel López Obrador, pues el presidente de México lo etiquetó en diversas ocasiones como “deshonesto e inmoral”, e incluso lo señaló de ser presuntamente financiado por el gobierno de los Estados Unidos.

Durante su más reciente choque con la 4T arremetió en contra de senadores como la morenista Citlalli Hernández, quien ha encabezado la campaña de “traición a la patria” en contra de los legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica de AMLO.

A través de un tuit, Claudio X. González se dijo “orgullosamente traidor a la patria”, y retó a la senadora a sumarlo a la lista de los “223 nobles diputados que defendieron a México”.

“Si fuera legislador, yo habría votado en contra de la LIE. No quiero un gobierno autocrático. No quiero a la SCJN y al Congreso sometidos a los caprichos de un tirano. No quiero que seamos gobernados por una caterva de incapaces de ejercer un pensamiento crítico, no quiero un gobierno que, lejos de crear, lo destruye todo”, escribió. (Fuente: infobae.com)