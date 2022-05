Encuestas dan empate técnico entre Laura Fernández y Mara Lezama, según Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, quien deja abierta la puerta para que José Luis Pech y Leslie Hendricks declinen a su favor

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- A un mes de haber iniciado las campañas de los candidatos a gobernador de Quintana Roo, la candidata Laura Fernández de “Coalición Va por Quintana Roo” y la abanderada de la alianza “Juntos Hacemos Historia” se encuentran en empate técnico en las encuestas, de acuerdo a Luis Chazaro, coordinador de la Fracción parlamentaria del PRD en la cámara de diputados.

En conferencia de prensa, acompañado del dirigente estatal del PAN, Faustino Uicab, del PRD, Leobardo Rojas, y de Confianza por Quintana Roo, Bárbara Ruiz, el legislador federal destacó que los resultados de las encuestas de los últimos días mantienen una tendencia de segundo lugar para Laura Fernández en franco crecimiento y en algunas se mantiene ya con empate técnico esto a más de un mes de que se lleven a cabo las elecciones.

“Hoy amanecemos con la noticia de que estamos en un empate técnico entre Laura y Mara; es un resultado de un medio local y estamos por recibir un resultado de una encuesta nacional para hacerlo público pero viene en este mismo sentido, estamos en un empate técnico entre Laura y la candidata del verde y nuestra línea es ascendente, no me apena decir que venimos 20 puntos abajo porque no teníamos candidato Y eso deja claro la tendencia que hoy la ciudadanía está prefiriendo”, expuso.



Luis Cházaro, también hizo una invitación a todos los quintanarroenses a confrontar las propuestas tanto de las que plantea Mara Lezama y las que propone Laura Fernández, para que puedan constatar que es lo que le interesa a Quintana Roo para gobernar y que en base a ello tomen su mejor decisión el próximo 5 de junio.

“Caballo que alcanza gana y estamos en esa lógica”, abundó

Por otra parte Espinoza Cházaro dio a conocer que continúan en negociación con la dirigencia nacional del PRI y acercamientos con el Partido Movimiento ciudadano para que sus candidatos Leslie Hendricks del Tricolor y José Luis Pech Várguez de Movimiento Naranja se sumen a esta coalición y no dividan el voto opositor. (Noticaribe)