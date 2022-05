ELECCIÓN 2022 | Constata Iris Mora el enojo y hartazgo ciudadanos por las promesas incumplidas en BJ

CANCÚN, MX.- En el marco de una reunión con lideresas, activistas y mujeres de la colonia Emiliano Zapata, trascendió el enojo y hartazgo de los habitantes de esa colonia con quienes gobernaron por cuatro años el municipio de Benito Juárez y hoy, pretenden gobernar el estado, debido, no sólo al incumplimiento de sus promesas de campaña, sino que además, luego de pedirles el voto, nunca más volvieron a visitarlos.

“Vinieron durante su campaña y nos pidieron el voto; nos prometieron que iban a ver por nosotros, por nuestra colonia, que iban a resolver todos nuestros problemas y no han hecho nada; pero eso sí, cuando vamos a buscarlos al Palacio Municipal para una gestión, una ayuda o pedir que cumpolan con sus promesas, ahí si no tienen tiempo de atendernos, ahí sí, están muy ocupados”, comentó molesta una de las asistentes.

Adicional al inciumplimiento, ahora que hay campañas proselitistas, los candidatos del Partido Verde y Morena, no regresan a hacer campaña a Emiliano Zapata; “no, aquí ni se asoman porque ya saben que les vamos a reclamar todo lo que no hicieron, todo lo que nos ignoraron y rechazaron cuando los fuimos a ver, por eso la gente dice que todos los políticos son iguales”, externó una más.

Ante ello, la candidata a la diputación por el Distrito 07, Iris Mora Vallejo, aclaró que no todos los políticos son iguales; “yo sí les puedo dar la cara, yo camino con la frente muy en alto porque las gestiones a las que me he comprometido como diputada, las he cumplido”.

Explicó que en ésta, la XVI Legislatura, su curul fue representativa de todo el estado y ocupó la Comisión de Educación y Deporte, desde donde gestionó los apoyos de 1 mil 500 deportistas que salieron del país a representarnos a todos los mexicanos.

“Que no llevaban dinero suficiente para comer; que no tenían el dinero para pagar sus boletos de avión y desde allí los apoyamos, yo me siento orgullosa de haber contribuído de que al país lo representarán deportistas quintanarroenses, gracias a las gestiones que conseguimos para ellos”, explicó.

Por ello, acotó, “quiero ser diputada por este Distrito, porque pienso que si trabajamos con honestidad y en favor de ustedes los ciudadanos, que son al final quienes pagan nuestros sueldos, vamos a lograr los objetivos que nos planteemos; yo soy cancunense, nacida aquí y amo a mi casa y la quiero ver bien”.

Explicó que eligió ser candidata del Distrito 07, porque allí se concentran la mayoría de las colonias mal llamadas “irregulares” y por ello es que justo allí quiere abrir una oficina de gestión, en donde se pueda escuchar a la gente y ver la manera de apoyarles.

“Pero para ello necesitamos hacer un trabajo en comunidad y aceptar que si bien, los candidatos necesitamos cumplirle a la ciudadanía, los ciudadanos también se deben comprometer a trabajar árduamente en beneficio de su comunidad; porque no se trata nada más de pedir, se trata de trabajar y hacerlo en conjunto, a fin de que los objetivos se cumplan”, finalizó.