Familia de García Luna ha ocultado millones de dólares de riqueza inexplicable, según la justicia estadounidense

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El gobierno de Estados Unidos a través de un memorándum de respuesta a la defensa del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna —que alegaba que su cliente no tenía capacidad para interferir en su proceso judicial—, señaló que la familia del ex jefe policíaco ha ocultado millones de dólares de riqueza inexplicable durante la tramitación del caso penal, publicó infobae.com.

A finales del mes pasado, César de Castro, abogado del ex funcionario mexicano preso en EEUU, argumentó que su cliente no tenía relación con ningún grupo criminal, por lo que el jurado de su juicio no debía ser anónimo. Sin embargo este viernes, en una misiva se detalló que en 2020, la familia del ex jefe policíaco usó una de las compañías pertenecientes a García Luna para financiar gastos personales.

En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró congelar 11 cuentas relacionadas con familiares de García Luna, quien fue detenido en el aeropuerto de Dallas, por supuestos nexos con el narcotráfico.

“(Las cuentas son de) seis personas físicas (y) cinco personas morales, incluyendo familiares del señor García Luna”, señaló el entonces titular, Santiago Nieto.

El gobierno de Joe Biden también advirtió que un jurado del que se conozcan sus identidades podría generar represalias por parte del Cártel de Sinaloa.

García Luna ha argumentado que un jurado anónimo y parcialmente secuestrado podría poner en duda su presunción de inocencia. Además de asegurar que los delitos de los que se le acusa no son de carácter violento, por lo que no tiene la capacidad de interferir en su proceso judicial.

Hace tres años, en el llamado juicio del siglo, en el que se le sentenció a cadena perpetua a Joaquín el Chapo Guzmán, una veintena de personas anónimas conformaron el jurado del proceso penal del líder del Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad Pública está preso en Estados Unidos desde diciembre de 2019. Las autoridades lo detuvieron en Dallas, Texas, y se le acusa de tres cargos de narcotráfico.

Según Estados Unidos, García Luna ayudó al Cártel de Sinaloa en sus operaciones desde el 2001, antes incluso de ser nombrado secretario de Seguridad. A cambió recibió sobornos millonarios.

Antes de su juicio en Estados Unidos, las autoridades mexicanas tienen la intención de extraditar a García Luna al país, donde se le requiere por el delito de enriquecimiento ilícito.

El caso se encuentra en la Corte de Brooklyn, Nueva York, donde se escuchó por primera vez el nombre de García Luna, durante el juicio del siglo.

En 2018, durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, el narco Jesús el ReyZambada aseguró que hizo pagos millonarios a Genaro García Luna.

Zambada, el primer cooperante de la fiscalía en la causa contra Guzmán, explicó ante un jurado en Brooklyn, Nueva York (EEUU) que realizó en concreto dos pagos para garantizar la protección de su hermano mayor, Ismael el Mayo Zambada, fundador y jefe del Cártel de Sinaloa, y evitar así que fuera detenido.

El primer soborno —que se produjo en un restaurante en 2005— ascendía a USD 3 millones. García Luna estaba al mando de la agencia federal de investigaciones. A este siguió otro de entre USD 3 ó 5 millones en 2007 cuando García ya era secretario de Seguridad Pública.

—¿Se reunió con García Luna en un restaurante?, le preguntó entonces el abogado William Purpura.

“Sí”, respondió el Rey Zambada. De acuerdo con el testimonio, el efectivo iba en un maletín y el primero tenía como propósito conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán, Sinaloa, a una persona de confianza del cártel para así “tenerlo en el bolsillo”. El Rey aseveró que se trataba de dinero del Mayo.

Además, indicó que García Luna tenía “un compromiso en firme” con el clan formado por los hermanos Beltrán Leyva. Para garantizar la protección de la organización, añadió, entre 2006 y 2007 juntaron con sus sociosUSD 50 millones que desembolsaron a través de los sicarios Édgar Valdez Villareal, la Barbie, y José Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio. (Fuente: infobae.com)