AMLO suprime aranceles a exportaciones de Belice; principalmente alimentos y productos agrícolas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Tras reunirse con el primer ministro de Belice, John Briceño, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que se suspenden los aranceles para la exportación de alimentos de ese país, publicó reporteindigo.com.

En un mensaje a medios en el “Laing Building”, sede de la Cancillería en Belice, destacó la puesta en marcha del programa “Sembrando vida”, además de que se analizará la aplicación de “Jóvenes construyendo el futuro”.

Refirió que se declaró zona libre de pago de impuestos a Chetumal y a toda la frontera con Belice.

“Belice se beneficiará con el Tren Maya. Acabamos de tomar el acuerdo con el primer ministro para que México suprima sus aranceles a productos que Belice se puede exportar a nuestro país, es decir, se va a poder exportar a México desde Belice alimentos, productos agrícolas, carne de res y otros alimentos básicos sin pago de impuestos, se suspenden los aranceles. Vamos a llevar a la práctica un auténtico, un verdadero libre comercio entre nuestras naciones”, recalcó.

Hizo un reconocimiento al primer ministro John Briceño para regularizar a más de 40 mil migrantes que viven y trabajan en ese país y que son originarios de Centroamérica, “esto es un ejemplo mundial de lo que debe ser la fraternidad universal”.

El mandatario mexicano dijo que pese a las diferencias en las formas de gobierno, ya que en Belice se tiene una monarquía parlamentaria y en México una república, se puede trabajar en coordinación.

Explicó que con el programa “Sembrando Vida” en una primera etapa se beneficiará a 2 mil productores que recibirán un jornal para trabajar en sus propias parcelas, sembrando árboles frutales y maderables.

Dijo que también se contempla la aplicación de “Jóvenes construyendo el futuro”, para dar opciones a los jóvenes que no han podido estudiar o no encuentran empleo a fin de que no sean enganchados por la delincuencia.

Confío en que la relación con Belice siga fortaleciéndose, para avanzar en una solución coordinada a problemas comunes, “estoy seguro de que esa convicción es compartida por dos pueblos que además de ser vecinos, son hermanos muy buenos hermanos”. (Fuente: reporteindigo.com)