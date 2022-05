Se prepara presidente del Congreso para entregar cuentas a la nueva legislastura, pero anticipa que habrá ‘show’ de persecución

CHETUMAL, MX.- La XVI Legislatura entregará todas sus cuentas con transparencia, listo para someterse a las auditorías que se efectúan por ley, comentó el diputado Eduardo Martínez Arcila, quien dijo ya esperar el “show” de persecución que harán los futuros legisladores.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado comentó que ya hubo una reunión preparatoria para el proceso de entrega-recepción, mismo que será supervisado por el órgano interno de control del Poder Legislativo.

“Ya se realizaron las reuniones preparatorias, pero se realizará cuando nos reunamos con los diputados electos, con una comitiva de recepción, en septiembre”, explicó. “Ahora hay entrega, pero no hay quien reciba”.

El diputado panista dijo que si se da una “persecución”, será parte del show de los que llegan, pero está preparado con datos abiertos.

“Las auditorías siempre se hacen, pero no hay nada que esconder”, afirmó. “Ya me tocó una vez, y se hicieron muchas declaraciones, pero finalmente no hubo nada”.

Cabe recordar que Eduardo Martínez Arcila ya fue presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, por lo que le tocó entregar estas cuentas a los diputados actuales. (Agencia SIM)