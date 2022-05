DEA ofrece recompensas que suman 45 mdd por información que permita el arresto de Caro Quintero, ‘El Mayo’ Zambada y dos de ‘Los Chapitos’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Agencias Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) publicó un nuevo cartel en el que anuncia la recompensa para dar con los principales líderes del narcotráfico en México, entre los que destaca Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y Los Chapitos, publicó infobae.com.

Fue el periodista estadounidense Ioan Grillo, especialista en narco, quien compartió el cartel en sus redes sociales y aseguró que la nueva campaña responde a un temor por el aumento del tráfico de fentanilo, así como una presunta inacción por parte del gobierno mexicano.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel – Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.

The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD

— Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022