ELECCIÓN 2022 | Ofrece Rubén Treviño ser un diputado que cumple sus promesas con acciones

CANCÚN, MX.- “Soy un hombre que cumple sus promesas y así lo haré como diputado, no sólo daré discursos que se queden en palabras. Desde ahora, en campaña, estoy demostrando con acciones que las cosas buenas no se dicen, se hacen”, afirmó Rubén Treviño.

Lo anterior en el marco de las labores de limpieza y mantenimiento del parque de la Región 232 que encabezó el candidato de la coalición PRD-PAN-CONFIANZA, acompañado de los vecinos de la zona.

Como parte de sus actividades de campaña, Rubén Treviño respaldó la petición de los ciudadanos para mejorar las condiciones del parque donde juegan los niños y jóvenes de la colonia y para el sano esparcimiento de las familias.

De ahí que el aspirante de la coalición “Va por Quintana Roo” organizó una actividad para pintar, limpiar y embellecer el centro recreativo en beneficio de los habitantes del lugar.

Rubén Treviño señaló que la mejor carta de presentación es el trabajo que se hace de la mano de los ciudadanos y que cuando llegue al Congreso del Estado esa será una de sus prioridades.

Dijo que la labor social y las gestiones es un área que conoce muy bien a lo largo de su trayectoria y sus recorridos por las regiones del Distrito 4, donde tuvo la oportunidad de crear comités de vecinos y seccionales, implementar brigadas médicas asistenciales, gestionar obras y mejoras de las colonias, con lo que ha demostrado ser una persona capaz de resolver y dar resultados en beneficio de la gente.

En este sentido, aseguró que el papel de un diputado es ayudar a los ciudadanos, como lo ha efectuado durante su campaña que, ante la falta de respuesta por parte del gobierno municipal, se ha dado a la tarea de realizar actividades de bacheo y ahora mantenimiento de parques.

“En nuestro recorrido por las colonias, la ciudadanía me pidió que los ayudara con este problema, ya que no les hacen caso a sus demandas. Y como diputado ustedes sí me verán trabajando, estaré presente, por eso mantendré una casa de gestión para atenderles”, apuntó.