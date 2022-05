ELECCIÓN 2022 | Celebra Mara Lezama Día de las Madres con ‘mujeres de la transformación’

CANCÚN, MX.— Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura, celebró hoy el Día de las Madres con cerca de 300 mujeres, con quienes compartió un momento de alegría entre expresiones de apoyo, sororidad y les garantizó que la Cuarta Transformación buscará bienestar y seguridad para ellas y sus familias.

Luego de agradecer que dediquen tiempo de ser mamás al proyecto transformador, la candidata, madre de Daniel, Omar y Marita, les dijo que comparte la aspiración de un futuro mejor, seguro y con bienestar.

Quiero felicitarlas porque hoy, como madres trabajadoras, sostén de sus familias, profesionales, emprendedoras y políticas han sabido asumir el papel que nos corresponde y al cual se nos negó acceso durante mucho tiempo, expresó. Hoy nos toca hacer historia, romper viejos esquemas y dedicarnos a lo que cada una decida, subrayó.

Sé que quieren para sus hijos una mejor ciudad, un mejor municipio, un mejor Estado y país, por lo que replicaré en el Gobierno del Estado programas que implementé en Benito Juárez, como la tarjeta de beneficios del Instituto Municipal de la Mujer, para otorgarles descuentos en alimentos, vestidos, artículos del hogar, centros recreativos e instituciones de salud, agregó.

Entre consignas como “¡Gobernadora, gobernadora!” y “¡No estás sola!”, recordó que durante su gobierno también se puso en marcha la Casa de Asistencia Temporal para la Mujer, se lanzó la aplicación móvil “Mujer Segura”, herramienta digital que permite a las benitojuarenses estar más protegidas en situaciones de riesgo y se realizaron 55 brigadas asistenciales “Sembrando Valores, Uniendo Familias” en zonas con rezago social, en beneficio de más de 8 mil 500 personas.

Hoy les pido hacer un alto en el camino y que vean cuán grandes son por enseñar valores a los hijos, que no hay atajos en el camino correcto, que deben juzgar menos, dar y ayudar más, manifestó. Tuvimos oportunidad de dar vida y nunca dejamos de ser madres, ni cuando llegamos cansadas de trabajar y somos requeridas para escuchar o consolar.

Y a quienes aún tienen a sus madres, no pierdan la oportunidad de decirles cuánto las aman y de abrazarlas. No olviden que la vida es un viaje muy corto, dijo emocionada, con voz entrecortada y lágrimas en los ojos. A quienes ya no tienen la fortuna de tenerlas en vida, recuérdenlas con profundo amor.

Hoy venimos a festejar a cada una de ustedes que tienen la bendición de ser mamá, cada una con sus historias. Se dice fácil, pero solo las que somos mamás sabemos lo complicado que es y que debemos dar trabajo, pasión, solidaridad, indicó, para luego felicitar también a tres mujeres que estaban trabajando: las meseras que las atendieron.

¡Siéntanse orgullosas de ser mamás, no lo dejaremos de ser sino hasta que nuestro corazón deje de latir! Hagan hasta lo imposible por ser felices y por tener hijos e hijas felices que caminen por el camino correcto, expresó la candidata morenista.