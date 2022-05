ELECCIÓN 2022 | Plan Integral Contra la Violencia de Género, propone Estefanía Mercado desde el Distrito 10

PLAYA DEL CARMEN, MX.— La Candidata por el Distrito X de la Coalición Juntos Hacemos Historia, Estefanía Mercado, propuso hoy un “Plan integral contra la violencia de género”, con el que, desde el Congreso del Estado se trabaje con los órdenes de gobierno, para dar pasos firmes en la protección de las mujeres.

Luego de felicitar a las mamás en este Día de las Madres, la Candidata por el Distrito X de la Coalición Juntos Hacemos Historia, señaló que, México es un país que ha legislado mucho en materia de equidad de género pero todavía hay mucho trabajo por hacer en favor de nuestras mujeres, nuestras madres solteras y de aquellas que tienen que enfrentar la administración completa de un hogar, crecer a los hijos y también salir a trabajar.

“Una madre, una mujer como Mara Lezama no sólo se pregunta como madre ¿qué mundo le va a dejar a sus hijos?, si no también ¿qué hijos le va a dejar al mundo? Esta frase de nuestra próxima Gobernadora, me marcó mucho porque es verdad; ese es el trabajo tan impresionante que están haciendo hoy nuestras mujeres y para el cual requieren mucho más apoyo de parte de su Congreso y de su gobierno”, afirmó Estefanía Mercado.

Por si fuera poco, a la violencia de género se suma la violencia política tan de moda en estos días, la violencia psicológica, económica, y la violencia laboral y salarial que padecen todos los días nuestras mujeres, además de la violencia contra nuestras niñas, niños y adolescentes, señaló la Candidata del Distrito X de la Coalición Juntos Hacemos Historia.

Dijo que Quintana Roo ocupa el lugar número 15 con el mayor número de mujeres violentadas. “Ni una menos, es la bandera que vamos a enarbolar desde el Congreso, revisando todas las leyes vigentes, trabajando con la Fiscalía del Estado y los organismos de la materia. No puede ser algo fortuito y pasajero, o lo solucionamos entre todas y todos o estamos permitiendo la violación más fuerte a la Carta Universal de los Derechos Humanos”, afirmó.

Estefanía Mercado, señaló que desde el Congreso trabajará para que los órdenes de gobierno, tengan el presupuesto necesario para hacerle frente a este grave problema que, todos los días enfrentan nuestras mujeres de Playa del Carmen y todo el Estado.

La Candidata del Distrito X de la Coalición Juntos Hacemos Historia, felicitó a todas las Madres en su día, a quienes dijo “ustedes son el alma, el corazón de nuestra sociedad; en sus manos está el presente, el futuro de las personas que van a conducir los destinos de esta, nuestra tierra, y en el Congreso van a tener a una diputada cercana que va a estar trabajando de la mano con ustedes”.