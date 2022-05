“ESTE 10 DE MAYO NO ES UN DÍA DE FESTEJO PARA NOSOTRAS”: Marchan madres de desaparecidos en Cancún para exigir acción a la Fiscalía

CANCÚN, MX.- Con mantas con los rostros de sus seres queridos, además de mensajes con exigencias de justicia e incluso pidiendo la renuncia del fiscal general del Estado, un grupo de mujeres, madres en su mayoría, marcharon esta tarde para recordar a los centenares de personas que están desaparecidas.

La manifestación fue convocada por la agrupación “Verdad, Memoria y Justicia”, para este 10 de mayo, pues aseguran no tener nada qué festejar, al no tener a sus hijos consigo, aunque también se sumaron muchas otras mujeres en solidaridad.

Desde las 4:30 de la tarde, las manifestantes se congregaron en el malecón Tajamar, en donde exhibieron un tendedero con las fichas de búsqueda de sus seres queridos, en su gran mayoría desaparecidos en Cancún, además de mantas exigiendo la salida de Oscar Montes de Oca como fiscal general del Estado.

De allí, el grupo se movilizó por la avenida Bonampak, para después tomar la Cobá, para llegar a la Fiscalía General del Estado, en donde esperan entregar un pliego petitorio. Entre las demandas, está que se apeguen al protocolo de personas desaparecidas y que atiendan el rezago forense y que identifiquen a los cerca de 800 cuerpos que tienen en el Servicio Médico Forense.

Romana Rivera Ramírez, representante de “Verdad, Memoria y Justicia”, además de ser madre de Diana García Rivera, quien lleva casi dos años desaparecida, explicó que cada vez se suman más personas a este movimiento, a medida que se da a conocer, pues son muchísimos quienes desaparecen en la entidad. Incluso, ya se les acercó una mujer a denunciar la desaparición de su hijo, el 17 de abril, aunque tienen otros casos en donde desconocen el paradero de su hijo desde hace seis años.

1 de 41

“Lo más difícil es vivir en la incertidumbre, de no saber dónde están, si viven, ni saber qué hacer para dar con ellos”, comentó. “Este 10 de mayo no es un día de festejo para nosotras; al contrario, el dolor se agudiza al no tener a nuestros hijos con nosotros”.

También presente en la marcha estaba María Dolores Patrón Patrón, quien tiene una hija del mismo nombre que desapareció hace dos años, quedando abandonado un bebé de solo meses.

“Estoy aquí porque mi hija tiene le derecho de ser buscada y ellos tienen la obligación de hacer su trabajo”, comentó. “Interpuse una denuncia ante la Fiscalía pero nunca lo han investigado. Solo me dijeron que esperara a que apareciera sola en dos meses, pero ya van dos años”.

Sobre el Día de las Madres, comentó que es una fecha muy triste para ella. “Ellos sí hacen sus fiestas con los suyos, pero yo no tengo a mi hija”.

Dania Sánchez explicó que ella no tiene a ningún familiar desaparecido, pero se sumó a esta manifestación por empatía, solidaridad y sororidad.

“Si algún día me toca a mí, me gustaría que me buscaran, incluso quienes no me conocen”, declaró, al afirmar que todos como mexicanos y como seres humanos tienen que luchar para que se acaben estas injusticias.

“Imagino la angustia que deben de sentir, por eso estamos aquí, para acompañar y ser una voz más”, declaró.

La joven madre dijo saber la inseguridad que se vive en el Cancún actual, y en su caso siempre envía su ubicación en tiempo real a su familia, siempre procura ir acompañada y trata de evitar lugares que la pongan en riesgo.

Como muchas otras personas, evita salir de noche y si quiere reunirse con amigos, lo hace en algún domicilio.

“La verdad es que da miedo todo esto; a mi hijo también tengo que enseñarle qué evitar hacer, no hablar con extraños, y qué hacer si lo tratan de agarrar”, afirmó. “Nunca lo mandaría solo ni a la esquina, pero sí es importante que lo sepa”. (Agencia SIM)