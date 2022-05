AMLO dedica a Biden canción de Los Tigres del Norte; insiste en asistencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio ‘serenata’ con los Tigres del Norte durante la ‘mañanera’ a fin de ‘convencer’ a su par en Estados Unidos, Joe Biden, para que extienda la invitación a todos los países (Cuba, Nicaragua y Venezuela) a la Cumbre de las Américas, publicó Grupo Fórmula.

El mandatario pidió escuchar el tema América, interpretado también por René de Calle 13, en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

“Como que está muy conceptual, muy serio esto, vamos a poner una de los Tigres del Norte, una que canta con René de Calle 13”, dijo.

AMLO confía en Biden para invitar a Cuba a Cumbre

López Obrador no descarta que el presidente Joe Biden extienda la invitación a todos los países (Cuba, Nicaragua y Venezuela) a la Cumbre de las Américas.

“No descarto que Joe Biden haga la invitación. En la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones, a mi no me han invitado formalmente. Vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante, histórico”, apuntó el mandatario federal en su ‘mañanera’.

Asimismo, negó que la relación bilateral con Estados Unidos se vea afectada por su pronunciamiento en favor de que dichos países asistan a la cumbre.

Agregó que su homólogo ha sido respetuoso, además, describió a Biden como una persona buena, responsable y demócrata.

“Siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden, sin que yo hable de independencia y de soberanía, él siempre menciona que nuestro trato se da a partir de un pie de igualdad”, apuntó.

En días anteriores, AMLO sostuvo que no participará en la Cumbre de las Américas, y en su lugar enviará una representación, si no se invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela a dicho evento. (Fuente: Grupo Fórmula)