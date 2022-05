El boom de los videojuegos y los e-Sports: lo que debes saber

Foto de RODNAE Productions en Pexels

México es un país con una gran pasión por el deporte. Sin embargo, en los últimos años también ha crecido la devoción por otro tipo de adrenalina relacionada a las pantallas. A continuación, un viaje en profundidad sobre este fenómeno

Afirmar que los mexicanos y mexicanas viven con un gran interés todo tipo de deportes no es ninguna novedad. En ese sentido, el país es considerado uno de los más pasionales al respecto no solo en la región, sino en todas partes del mundo. Por supuesto, lo que destaca es la gran variedad de los mismos, no quedándose en uno solo como puede pasar en otras naciones.

Así, encontraremos que la pasión por el béisbol o el básquet van en la misma sintonía que el fútbol, el cual sin dudas es el deporte más popular del planeta, mucho más en un año de mundial como el 2022. ¿Qué sucederá con los dirigidos por Gerardo Martino en la cita mundialista de Qatar?

En esa dirección, se puede destacar como México figura entre los países que más tickets han solicitado en la preventa de entradas a la Copa del Mundo. Mientras la ansiedad se hace presente, muchas personas parecen haber encontrado una excelente vía de escape para disfrutar lo mejor de la adrenalina: los videojuegos y los e-Sports.

¡Finalizó la segunda etapa de venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA #Qatar2022™! 🎟️ 🗓️ Los fans serán notificados del resultado de sus solicitudes de tickets a partir del martes 31 de mayo. Qatar, Argentina, Brasil y México, entre los países que más solicitaron. pic.twitter.com/Okl4Y9DBCX — Road to 2022 Español (@roadto2022es) April 29, 2022

El fenómeno de los e-Sports en México

Para comenzar, debemos señalar que estamos hablando de una de las industrias más pujantes de los últimos tiempos, en donde su crecimiento se ha dado de forma global y que ahora se encuentra desembarcando con fuerza en la región. Incluso, es uno de los pocos sectores que no se ha visto resentido por la recesión causada por la pandemia de Covid-19.

Cabe destacar que la oferta de entretenimiento en línea es cada vez más generosa: mientras miles y miles de usuarios apuestan y juegan en un casino en línea en México, otros se vuelcan por videojuegos tradicionales, mientras que otros se entregan de lleno a la fiebre por los e-Sports. ¿Qué tiene este mundo para ofrecernos? Comencemos a averiguarlo.

Todo se remonta al año 2014, cuando fruto del creciente interés se abrió el MLG.tv Arena situado en Ohio, más precisamente en la ciudad de Columbus. ¿Qué tiene de particular este estadio entre tantos otros? Es el primero destinado exclusivamente a los e-Sports. El recinto contaba con más de 1300 metros cuadrados, al mismo tiempo que estaba equipado con sonido de alta resolución, pantallas enormes y asientos para miles de personas, además de las novedosas cabinas insonoras para los competidores.

Si bien este estadio ya ha cerrado, ha sido el precursor de las principales arenas de e-Sports en Estados Unidos y todo el mundo, materializando lo que era un secreto a voces: los e-Sports han llegado para quedarse. Lo que muchas veces se ha pensado como un entretenimiento solitario, ahora se vive igual que cualquier otro deporte: rodeado de fanáticos que respiran la misma pasión.

Entre los fenómenos más importantes de ese novedoso mundo, encontramos la Major League Gaming, más conocida por su sigla MLG, así como la fiebre que se vive por clásicos de este deporte: Call of Duty, League of Legends o juegos de fútbol como el FIFA de EA Sports. Para muchos, ninguno de estos eventos tiene nada que envidiarle a los que pueden generar la MLS, NBA o NFL en Estados Unidos.

Ahora bien, este fenómeno que pisó fuerte en Estados Unidos, Asia y Europa primero, ahora se extiende al resto del mundo y México es uno de los mercados más importantes y propicios. ¿Por qué? Bueno, al principio de este artículo te hemos adelantado la respuesta: los mexicanos y mexicanas viven con una gran emoción cada competencia deportiva, y por supuesto los e-Sports no son la excepción.

Además, esta industria en crecimiento ha encontrado la base sólida que le han dejado los videojuegos tradicionales primero y, en segundo término, las casas de apuestas y casinos en línea que también han tenido una gran expansión en México. Así, las horas frente a la pantalla en búsqueda de diversión y adrenalina no son ninguna novedad para los usuarios de estas tierras.

Por supuesto, no solo de pasión vive el hombre: las industrias vinculadas a los e-Sports han encontrado en México una gran posibilidad de inversión. En primer lugar, el tipo de cambio favorable permite abaratar costos sin descuidar la calidad del producto, algo fundamental para este sector que cuenta con clientes y usuarios cada vez más sofisticados y exigentes.

Por otro lado, en los últimos años México ha demostrado contar con una gran cantidad de jóvenes emprendedores y talentos vinculados a la innovación tecnológica, por lo que grandes firmas nacionales y, sobre todo, internacionales, han desembarcado en el país en busca de esos talentos que otorguen más desarrollo a esta industria.

Por último, no se debe dejar de mencionar un factor muy importante: el destierro cultural de ciertos prejuicios. Durante mucho tiempo se consideró a los videojuegos como nocivos a la salud, pero distintos estudios han demostrado lo contrario: los e-Sports y los juegos tradicionales ayudan a ejercitar zonas de la inteligencia y componentes actitudinales de mucha importancia para la vida.

Sin ir más lejos, el liderazgo, la inteligencia, la sociabilidad y las capacidades estratégicas son algunas de las habilidades que podremos entrenar gracias a esta nueva pasión que envuelve a los mexicanos y mexicanas. (Noticaribe)