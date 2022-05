Pedirán opinión a las instituciones de Salud en Yucatán para valorar la iniciativa sobre despenalización del aborto

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En la sesión de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se ha dado seguimiento a la iniciativa sobre la despenalización del aborto, que entregó la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Novelo Segura, por lo que llegaron a un acuerdo que la propuesta será evaluada por los Servicios de Salud del Estado y así se recabarán opiniones.

Para abarcar las diversas aristas del tema, las y los legisladores llegaron al acuerdo de que se pida la opinión de especialistas en materia de salud.

Así, se determinó en sesión que se enviará un oficio a quienes integran los Servicios de Salud del Estado.

La diputada Alejandra Novelo Segura, indicó, cuando propuso la iniciativa que los integrantes del Congreso del Estado no pueden ya oponerse a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a que es inconstitucional criminalizar a las mujeres que deciden abortar.

De esta manera, ella presentó la iniciativa desde el año pasado, pero aún no ha pasado al pleno del Congreso del Estado para ser votada.

Hay que recordar que activistas también le han cuestionado a la legisladora que no se llevaron a cabo todos los foros en los que participaría la sociedad civil para compartir conocimientos en torno a la decisión de abortar.

En el marco del 28S, Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro, la legisladora se comprometió a que se realizarían foros en los municipios de Mérida, Tekax, Valladolid y Hunucmá.

Sin embargo, no se cumplieron con todos ellos, esto a pesar de que Novelo Segura indicó que no se trata en sí de promocionar el aborto con esta iniciativa, sino de no criminalizar a las mujeres que no deciden ser madres en cierto momento.

Hay que mencionar quede forma oficial en Yucatán, son al menos menos 68 casos los de mujeres que han sido criminalizadas por abortar, lo que activistas y mujeres de la sociedad civil piden que ya no siga sucediendo en el estado. (Noticaribe)