TENIS MUNDIAL: Guadalajara será sede de un Masters 1000 de la WTA

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Por primera vez en la historia, Guadalajara será sede de un torneo de tenis WTA 1000, anunciaron este lunes los organizadores; el encuentro se realizará del 17 al 23 de octubre en el Centro Panamericano de Tenis, que en noviembre del año pasado fue sede de las Finales de la WTA, publicó reporteindigo.com.

The WTA has announced an updated tournament calendar for the 2022 season ⬇️

— wta (@WTA) May 16, 2022