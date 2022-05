AMLO asegura que apoyará a quien resulte candidato de Morena a la presidencia de México, pero solo en poco tiempo libre…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si bien apoyará en sus tiempos libres al hombre o mujer que Morena elija como su segundo candidato a la presidencia de la República, no lo acompañará a hacer campaña por el país, publicó Política Expansión.

“El que gane la encuesta, hombre o mujer, yo voy, en mis tiempos libres, que son muy pocos, cuando menos a expresarlo, a decirlo, no voy a hacer campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta. Eso sí, va a quedar claro, voy a estar con el que gane la encuesta”, dijo este martes.

Aunque aún faltan 25 meses para el proceso electoral de 2024, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le preguntó sobre si el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, será su “plan b” para ser el candidato presidencial, a lo que respondió que no “hay tapados” y que todos tienen derecho a participar.

“No, miren, es muy claro, en primer lugar ya no hay tapados, eso que duró más de 100 años, ya lo hemos hablado, eso lo inventó Porfirio Díaz, el primer tapado que hubo fue Manuel González, ya no hay eso. Ya no hay tapados, no hay tapados, todos tienen derecho de acuerdo a la Constitución a votar y ser votados. Yo celebro que haya relevo generacional”, dijo.

Como parte de ese relevo generacional, el presidente López Obrador ha mencionado al canciller Marcelo Ebrard, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente; al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y a la titular de Economía, Tatiana Clouthier.

Cuando en agosto se nombró al entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, como secretario de Gobernación, analistas políticos aseguraron que el también abogado se sumará a la batalla presidencial.

Aunque descartó que se tratara de un destape, fue el propio López Obrador quien logró que a su secretario de Gobernación se le vitoreara como ¡presidente, presidente!, al finalizar una reunión con diputados federales de Morena, del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista.

Este martes, el presidente López Obrador aseguró que hay varias buenas opciones para encabezar la candidatura de Morena a la presidencia, aunque no quiso confirmar o rechazar si tiene a un consentido.

“Yo no sé dónde dije que ella no era (mi consentida)… Yo la quiero mucho a Claudia y de Adán imagínense es mi paisano, Marcelo está haciendo un trabajo de primera”, dijo.

El presidente insistió en que quien decidirá en quién recae la candidatura serán los ciudadanos porque en los estatutos de Morena se establece que ese es uno de los métodos para la elección de sus candidatos.

“Aquí lo importante es quién va a decidir, va a decidir el pueblo si es el soberano, porque eso es historia, eso es historia el que sean los ciudadanos los que elijan al candidato o a la candidata, y luego los ciudadanos eligen a la presidenta o al presidente no una persona, no hay tapado”, destacó.

Si hacen la tarea, funcionarios pueden ir a campañas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que miembros de su gabinete pueden acudir a mítines proselitistas para apoyar a candidatos de elección popular como lo hizo hace unos días el canciller Marcelo Ebrard.

“Pues es que ellos tienen tiempos, se están dando tiempo para eso, pero es distinto. Yo creo que si no tienen ocupación o ya hicieron su tarea y no le cuesta al gobierno, porque no se debe utilizar dinero del presupuesto, pueden hacerlo, son ciudadanos”, resaltó.

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, convocó este lunes a los miembros del gabinete del presidente López Obrador a sumarse a la recta final de las campañas en los estados done hay elecciones. (Fuente: Expansión Política)