SE LES ACABA EL TIEMPO: En la recta final de las campañas, políticos del PAN y PRD hacen un llamado al ‘voto útil’ para derrotar a Morena y sus aliados en las urnas

CANCÚN, MX.- En rueda de prensa conjunta, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel, del PAN, así como Jesús Ortega, del PRD, respaldaron a la candidata a la gubernatura de Quintana Roo de esta coalición, Laura Fernández Piña, y lanzaron un llamado al “voto útil” para poder derrotar a Morena y sus aliados en las urnas.

Tanto ellos como Fernández Piña recalcaron que con Morena, incrementa la inseguridad y que, en cambio, con ellos se garantizaría la paz.

Cancún, aseguró la candidata, es líder en turismo sexual infantil y la delincuencia se ha generalizado.

“El primer paso para que Quintana Roo logre la paz es que no llegue Mara Lezama al poder, porque llega cargada de compromisos que tendrá que cumplir y el estado no tiene por qué pagar ese costo”, declaró.

Dos reporteros presentes en la rueda de prensa incluso comenzaron a reclamarle a la candidata de que achacara la violencia actual únicamente en su contrincante, Mara Lezama Espinosa, y su administración en Benito Juárez, cuando existen hechos delictivos a lo largo y ancho de la entidad.

Laura Fernández contestó que si bien existe delincuencia en todo Quintana Roo, como en todo México, es en los municipios donde gobierna Morena donde esto se agudiza, sin que estas autoridades salgan a decir nada.

La candidata lanzó un llamado a la autoridad para que actúen y garanticen la seguridad durante la jornada electoral, y no se permite que la delincuencia participe en el proceso coartando la participación ciudadana.

“Si viene la Guardia Nacional, que sea para poner orden en casa”, mencionó.

“Las autoridades tienen que garantizar que no haya violencia”, añadió después. “El Ieqroo tiene que vigilar que haya una jornada tranquila y pacífica, porque sabemos que se valen de 20 mil mañas. El año pasado se vivió una circunstancia en una casilla, con balazos, y yo pediríaque refuerzen la vigilancia”.

Cuestionada sobre la denuncia penal interpuesta en su contra por el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el presunto intento de compra de sus candidatos a diputados, Laura Fernández lo exhortó a que no le “engorde el caldo” a Morena y el Partido Verde, pues su coalición y el Tricolor son contrincantes en este proceso por una decisión de las dirigencias, pero fueron aliados y lo serán en 2024.

Fernández Piña negó que la suma de un candidato del PRI y dos del MAS a su campaña fuera por dinero, sino porque vieron la importancia de sumar esfuerzos. Ellos, además, continuarán trabajando en favor de su proyecto, para llevarles votos a sus partidos que les permitan preservar su registro.

“No vaya a ser que por estar él peléandose con sus candidatos a diputados, entierren a su partido”, comentó.

VOTO ÚTIL

Previamente, Josefina Vázquez Mota aseguró que el proyecto de Laura Fernández es uno de certeza y seguridad, lo que contrasta con Morena, en donde “cuidan a los criminales”.

“Cuando el mandatario habla de proteger a los criminales, se les otorga permiso e impunidad… Vi hoy que un diario nacional indicó que cada 15 minutos se asesina a alguien en México”, afirmó.

Donde no hay seguridad, no hay inversiones, empleo, tejido social o libertad, argumentó, por lo que hizo un llamado respetuoso a los demás candidatos que “ya no están en la competencia” a que se les unan y los acompañen.

Por su parte, Santiago Creel aseguró que esta campaña se asemeja a la de hace seis años (de Carlos Joaquín González) en donde fueron de menos a más, porque “ante el escepticismo se impuso la calidad, capacidad, inteligencia y carácter de nuestra candidata”.

Afirmó que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda, exhortando a los quintanarroenses a no perder la fortaleza de su estado dejando entrar a Morena en Quintana Roo, pues es un partido que representa el pasado.

Finalmente, Jesús Ortega aseveró que Laura Fernández ya ha logrado superar a su principal contrincante, pero “para asegurar la victoria”, hacen un llamado a los quintanarroenses “que no militan en algún partido, pero tienen su deber cívico, que lo hagan en favor del progreso y de la paz”.

“El voto útil será determinante, les pido que no desperdicien su voto”, añadió. (Agencia SIM)