ENTREVISTA | ELECCIÓN 2022 | “Requerimos mucho trabajo en equipo para poder atender las necesidades de nuestra gente”: Iris Mora

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Iris Mora Vallejo, candidata de la coalición “Va por Quintana Roo” a diputada local en el Distrito 7 de Cancún, se dijo convencida que solo trabajando en equipo se logrará atender desde el congreso las principales necesidades de los quintanarroenses.

Tras un arduo trabajo de campañas realizado, se dijo sorprendida por la aceptación que está teniendo por la cantidad de ciudadanos que día con día se suman a su proyecto y que eso le da mayor responsabilidad de seguir trabajando fuertemente para lograr el bienestar de las familias.

“Hoy me siento que tengo una representación aquí en los hombros bastante grande, cuando jugaba futbol y me ponía la camiseta y teníamos la responsabilidad de millones de mexicanos que querían que pusiéramos en nombre de México en alto y así me siento hoy, con esa motivación y con esas ganas, no hemos parado un solo minuto”, expresó.

“Para nosotros esto últimos días son para seguir construyendo y seguir sumando”, abundó, al tiempo que dijo que ha podido constatar que hay mucha gente indecisa en Cancún a quienes tienen que convencer que sus propuestas son las mejores y la única forma es tener ese contacto directo con los ciudadanos y conocer sus necesidades.



Este distrito 7 cuenta con más de 95 mil votantes entre ellos 35 mil habitando en 11 asentamientos irregulares, quienes demandan hacer campaña de piso, porque los ciudadanos están hartos de que solo llegan a pedirles el voto y no regresan a los distritos.

“Hoy la gente pide que estemos de la mano, hay muchas causas sobre todo en los asentamientos irregulares, como el tema de la luz y es algo por el que vienen luchando y que necesitan de ese apoyo para que les abran las puertas y se atienda el tema del alumbrado que es una necesidad de las familias”, expuso.

Agregó que el tema de la salud es una de las principales necesidades de la población, sobre todo la falta de medicamento, por ello respalda la propuesta de la candidata a Gobernadora Laura Fernández del Seguro Popular estatal, porque además de la falta de infraestructura en las comunidades dijo, que buscarán acercar los servicios para que ningún ciudadano tenga que seguir padeciendo de la falta de un servicio de salud.

“Aquí en Cancún si funcionaba muy bien el seguro popular, era una opción para los Cancunenses, el 50% hoy de los cancunenses no tiene ningún tipo de seguro ni privado, ni de gobierno, el sector salud hoy está en crisis en Quintana Roo y necesita de nuestra ayuda”, destacó. (Noticaribe)