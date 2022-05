“NO ES UN TEMA MENOR PARA MÉXICO”: Reitera senadora Mayuli exhorto a la Federación para atender el recale de sargazo en Quintana Roo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La senadora del Partido Acción Nacional por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, exhortó nuevamente al gobierno federal para atender el fenómeno del sargazo en las costas y playas de la entidad.

Lo anterior, tras recordar que desde la tribuna del Senado ha buscado la posibilidad de destinar más recursos para mejorar las estrategias de recolección y evitar que se ponga en riesgo la imagen del destino.

“El gobierno federal tiene que entrar y atenderlo y no ha asumido su facultad para poder hacerlo, desde el Senado se ha querido hacer cosas y no ha querido, se ha presentado diferentes propuestas de iniciativas en las cuales están ahí en la congeladora y que aquí le vamos a pedir a los senadores del verde que son los que presiden la Comisión de Medio Ambiente porque ahí están que se atienda”, recordó.

Cabe recordar que su propuesta consiste en destinar parte de lo que se recaben por DNR y también se pretende destinar un 25% de la recaudación lograda por el uso, goce y aprovechamiento de playas, de la zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT), y los terrenos ganados al mar en aquellos municipios cuyas playas y costas son afectadas por el sargazo, para destinarlo exclusivamente a atender dicho fenómeno que afecta severamente las playas y el ecosistema costero.

“Aunque puedan ver a lo lejos que sea de Quintana Roo, no es un tema menor para México, Quintana Roo representa casi el 50% del turismo nacional, es decir, lo que ingresa por turismo a México la mitad es gracias a Quintana Roo y hoy la federación no nos devuelve en nada ese apoyo, con respecto a lo que estamos viendo arribazón de toneladas y toneladas sargazo, las propuestas están, las he planteado desde presentado como senadora por Quintana Roo y nos han acompañado diferentes senadores”, afirmó. (Noticaribe)