CHIAPAS | Migrantes ‘liberan’ a 45 extranjeros que serían deportados por el INM

CHIAPAS, MX.- Cientos de migrantes de diferentes nacionalidades que mantenían una protesta lograron la liberación de 45 extranjeros que habían sido asegurados por el Instituto Nacional de Migración (INM) y serían ingresados a la Estación Siglo XXI, ubicada en Tapachula, informaron testigos, publicó La Jornada.

Dijeron que los 45 extranjeros fueron llevados en dos camiones de la empresa ETN-Turistar, contratista para el traslado y deportación de migrantes detenidos por el INM, procedente de Tuxtla Gutiérrez, pero cuando se disponían a entrar al edificio, cientos de manifestantes les impidieron el paso.

Enseguida se abalanzaron contra las unidades y exigieron la liberación de los pasajeros originarios de diversos países y después de varios minutos de reclamos, los agentes del INM que custodian los camiones los dejaron en libertad.

Uno de los 45 migrantes liberados dijo: “me detuvieron y tenía visa, pero eso no me salvó. Aquí en México no nos dejan avanzar” hacia Estados Unidos, agregó, al tiempo de mostrar la tarjeta de visa humanitaria expedida por el INM.

Luego de ser bajados de los camiones, los migrantes se unieron a la protesta que cientos de extranjeros realizaban frente a la estación migratoria por segundo día consecutivo para exigir que se agilice la entrega de documentos para viajar a la frontera norte, bajo la advertencia de que si no obtienen respuesta, realizarán una caravana, el 6 de junio, cuando iniciará en Estados Unidos la novena Cumbre de las Américas.

Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, lamentó que las autoridades mantengan un plan de contención cuando diariamente siguen llegando cientos de personas obligadas a dejar sus países.

Agregó: “Una cosa nada más queremos: una visa humanitaria para (transitar por) todo el territorio nacional por un año. Y está en la ley, no estamos pidiendo nada que no esté en la ley”.

“Este tema se debe resolver a más tardar el lunes, lo ideal es que se resolviera antes, porque ya somos un grupo de 7 mil personas, dicen que hay atención en 100 ventanillas, pero éstas no resuelven”, expuso García Villagrán luego de una reunión con autoridades migratorias. (Fuente: La Jornada)