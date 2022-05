CAEN SEIS POR ‘COBRO DE PISO’: Detienen a presuntos extorsionadores en Tulum

TULUM, MX.- Cuatro mujeres y dos hombres fueron detenidos anoche en un operativo realizado por autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno, luego que estos sujetos presuntamente cobraban “derecho de piso” a locales en esta cabecera municipal.

Los hoy detenidos circulaban en una camioneta por la zona costera, pero fueron interceptado luego del señalamiento anónimo de que estaban realizando labor de “cobranza”.

Los uniformado comprobaron que estas personas traían dos armas de fuego, y diversas dosis de droga. En reacción, los sujetos les ofrecieron a los agentes un millón de pesos si los dejaban en libertad, por ser, según ellos, integrantes de la banda de “Los Pelones”. Esto fue rechazado.

Los presuntos integrantes del cartel fueron Rudy E. de 31 años, José A. de 29, Azeneth N. de 21, Efigenia N. de 39 años, Socorro C. de 47 y Asunción C. de 29 años. También quedó asegurada un revólver marca Smith And Wesson, calibre 38 especial, con tambor abastecido con seis cartuchos útiles calibre 38 especial; así como un fusil semiautomático marca AKS, calibre 7.62 x 39, abastecida con 28 cartuchos útiles.

También se les halló 32 bolsas con cocaína, 17 bolsas con cristal, 38 bolsas con “piedra” y 79 bolsas con marihuana.

Todos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado. (Agencia SIM)