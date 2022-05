ELECCIÓN 2022 | “Este 5 de junio seguiremos avanzando juntos en Solidaridad”, pronóstica Kira Iris al cerrar su campaña en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- “El próximo domingo 5 de junio vamos a elegir mejorar en serio a Solidaridad, el futuro que queremos para nosotros está aquí. Trabajaremos de la mano de Laura Fernández y Lili Campos; no se dejen engañar y no pongamos en riesgo el futuro de Solidaridad”, expresó Kira Iris, candidata a diputada local por el Distrito X de Solidaridad de la coalición “Va por Quintana Roo”.

Ante más de 8 mil playenses, Kira Iris y Laura Fernández, candidata a la gubernatura cerraron filas y compromisos con Solidaridad en la Plaza 28 de Julio.

Kira Iris, aseguró estar lista para trabajar por Solidaridad y Quintana Roo en el próximo Congreso del Estado, desde donde legislará para regresar el Seguro Popular, combatir a los malos gobiernos que tanto le han arrebatado a los mexicanos.

Kira Iris, pidió a la ciudadanía que el próximo domingo no se ponga en riesgo la renovación en Solidaridad y para todos aquellos que todavía no han decidido su voto, llamó a que no lo desperdicien, ya que la única que puede ganar a la “no” transformación de Mara Lezama, es Laura Fernández.

Además, llamó a trabajar en equipo y a decir: ¡Basta a la corrupción!, y también a no permitir que personajes como Mauricio Góngora, Cristina Torres y Laura Berinstain regresen a Solidaridad de la mano de Estefanía Mercado, por todo el daño que le hicieron a Solidaridad.

“Vamos a votar en masa, con alegría y con todas las fuerzas por el PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo; vamos a ganar la gubernatura del Estado de la mano de Laura Fernández y lo vamos hacer unidos, trabajando por un único objetivo, el bienestar de todos los solidaridenses”, expresó Kira Iris.

Xóchitl Gálvez, Mayulí Martínez, senadoras, Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, Guanajuato y Luis Chazaro, coordinador de la bancada del PRD, fueron parte de los invitados al cierre de campaña en Solidaridad.