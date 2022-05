AMLO llama a deudores del Banco de Bienestar a cubrir el pago de sus créditos

CIUDAD DE MÉXICO , MX.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hizo un llamado este lunes para que beneficiarios paguen sus créditos del Bienestar otorgados durante la pandemia con el propósito de reactivar la economía popular, publicó lopezdoriga.com.

Lo anterior fue detallado por el presidente mexicano en la conferencia matutina de Palacio Nacional, donde apuntó que se dará un informe detallado en los siguientes días.

“No dejen de abonar porque es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia para apoyar a muy pequeños comerciantes y a la gente que tenía su pequeño negocio y a los que tenían trabajadores inscritos en el IMSS, hasta 10 trabajadores, que a pesar de la pandemia no los despidieron”, explicó.

“Se dieron estos créditos a tres años, hay que ver cuánto se ha recuperado de estos créditos a la palabra y cuánto de las tandas, es un monto menor y el propósito es reactivar la economía popular, donde se ayuda a mucha gente que tiene pequeños negocios”, dijo.

El mandatario mexicano dio más detalles sobre la transformación de Telecomunicaciones de México (Telecomm) en la Financiera del Bienestar.

Telecomm se va a convertir en le Financiera del Bienestar y va a tener como una de sus funciones la de administrar, otorgar y cobrar los créditos a la palabra, va a ser la única institución encargada de los créditos a la palabra y de recuperarlos para que como fondo revolverte se siga apoyando a la gente”, subrayó.

“Hay mil 700 oficinas, no queremos que desaparezcan, no queremos despedir trabajadores, que tienen muchos años, y vamos a darle más funciones. Lo ideal hacia adelante, pero ya no nos alcanza el tiempo, sería fusionar Telecomm con el Banco del Bienestar”, indicó.

“El Banco de Bienestar va a ser para la dispersión de fondos, porque va a ir creciendo el volumen, va a llegar hasta cerca de 700 mil millones de pesos. Telecomm convertido en Financiera del Bienestar va a tener otras funciones, por ejemplo el ahorro, pero básicamente Telecomm, para que la gente pueda ahorrar, se les va a dar toda la garantía y buscando que se les pague bien, el interés más alto por sus ahorros”, explicó. (Fuente: lopezdoriga.com)