ELECCIÓN 2022 | “MEJORAR EN SERIO, SÓLO SERÁ POSIBLE CON LA PARTICIPACIÓN DE TODO”: Este 5 de junio, todos a votar, llama Iris Mora

CANCÚN, MX.- A seis días de la elección, Iris Mora Vallejo, candidata a diputada por el Distrito 07 de la Coalición “Va por Quintana Roo”, lanzó un llamado a la ciudadanía para que salga a cumplir con el derecho y obligación cívica de emitir su voto, a fin de hacer realidad las propuestas que resultaron de la comunicación directa que se entabló con los ciudadanos durante las caminatas, tocando puertas, escuchando y construyendo juntos.

En entrevista y al ser cuestionada sobre la petición que haría a los electores del Distrito 07, Iris Mora dijo; “uno, que salgan a votar, necesitamos que los cancunenses, que todos los quintanarroenses salgan a votar”.

Explicó que con la participación entusiasta y masiva de los ciudadanos es que se logrará llevar al Congreso del Estado a los diputados que verdaderamente establecieron compromisos con la ciudadanía.

En segundo lugar, alentó a los electores para que “conozcan a los candidatos, que distingan a las personas que realmente queremos a Quintana Roo, que nos conozcan, que vean nuestros currículums, que averigüen quiénes son sus candidatos directos”, destacó.

También subrayó la importancia de que el electorado sepa cuál es la labor de quienes son candidatos; “en este caso por ejemplo, nosotros los diputados somos los que levantamos la voz, los que palpamos y podemos trabajar directamente con la comunidad, y por eso es importante tener representantes que quieran hoy a Cancún y que los quieran representar de verdad”.

Agregó que por ello, resulta fundamental que los diputados establezcan Casas de Gestión, directamente en el Distrito al que representan, pues es la forma más eficiente de establecer una comunicación directa entre representados y representantes.

Para finalizar expuso: “ojalá que este 5 de junio nos den la oportunidad en el Distrito 07 a Iris Mora la coalición PAN-PRD-Confianza, hemos hecho una campaña de tierra completamente, ustedes me han visto en sus casas y sigo caminando porque no he parado, seguimos redoblando esfuerzos y visitando el Distrito”.