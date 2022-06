ELECCIÓN 2022 | Que el pueblo tome la decisión el 5 de junio, no las trampas: Estefanía Mercado

CANCÚN, MX.— Estefanía Mercado, Candidata a Diputada por el Distrito X de la Coalición Juntos Hacemos Historia, convocó a los solidarenses mujeres y hombres, a salir masivamente este 5 de junio a las urnas, para hacer de la jornada electoral, una fiesta democrática que le devuelva el poder al pueblo.

Estefanía Mercado acompañó, junto con miles de quintanarroenses, a la próxima gobernadora, Mara Lezama en su cierre de campaña, donde dijo, hay una historia detrás de un pueblo que ha sido oprimido por muchos años, un pueblo que ya despertó, que quiere tomar las riendas de lo que va a pasar con el futuro de su Estado.

“Quintana Roo merece tener una jornada sana, limpia, pacífica, que sea el pueblo que tome la decisión, no las mañas, no las malas intenciones, no los trucos, porque quien debe gobernar es el pueblo”, señaló la Candidata de la Coalición Juntos Hacemos Historia.

Destacó que durante estos 44 días de campaña, se encontró con un municipio en abandono y un pueblo con muchos problemas, empezando por la inseguridad y la incertidumbre económica que, genera consecuencias muy graves que impactan a las familias de Solidaridad.

“Hay mucho que hacer por parte del Ejecutivo, y desde el Legislativo, vamos a trabajar coordinadamente con los tres órdenes de gobierno para resolver estas problemáticas que vuelven vulnerables a las familias”, sostuvo Estefanía Mercado.

Apuntó que para resolver los problemas que viven en el día los solidarenses, lo que ha faltado es voluntad política, por eso este 5 de junio, el poder regresará al pueblo, y la voz de la gente, volverá a ser escuchada en el Congreso, desde donde se aprueban los presupuestos para atender las necesidades de los quintanarroenses.

“Yo estoy segura del trabajo que hemos hecho, de todas las manos que hemos tocado, de todas las personas que hemos convencido, pero sobre todo, del porqué los hemos convencido. El triunfo no es de Mara o Estefanía, es del pueblo, porque el poder siempre está en el pueblo”, puntualizó