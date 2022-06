Incendian vehículo de la Fiscalía en Chetumal; detienen a hermano de ex funcionario

CHETUMAL, MX.- Un vehículo oficial de la Fiscalía General del Estado fue incendiado esta mañana frente al Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), hechos por los que fue detenido el hermano del ex director de Investigación y Acusación de este organismo.

El incendio ocurrió a eso de las 5 de la mañana, en la avenida Insurgentes con Córcega, cerca de la Fiscalía Antinarcóticos. Testigos aseguran haber visto a dos sujetos provocar este hecho, por lo que autoridades policiacas se movilizaron y lograron capturar a uno de ellos a pocas cuadras, cuando huía en un vehículo particular.

Al parecer, otros vehículos estacionados allí, pertenecientes a un taller, también iban a ser incendiados, antes de ser sorprendidas estas personas por vecinos.

El detenido, Mario P. C., resultó ser hermano de Juan Carlos P. C., ex director de Investigación y Acusación de la Fiscalía General del Estado.

Autoridades creen que él podría ser responsable de la quema de diversos vehículos en Chetumal, por órdenes de agiotistas, como medida de presión.

Cabe recordar que hace dos años, un joven, hijo de una trabajadora del Congreso del Estado, murió a causa de uno de estos incendios, en la colonia Payo Obispo. (Agencia SIM)