AMLO descarta ver a expresidentes como enemigos; son adversarios y los ha combatido como tales, asegura

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) subrayó que él no odia a los expresidentes Fox, Calderón o Peña, publicó 24-horas.mx.

Lo anterior, en referencia a las críticas que ha recibido en días recientes por Vicente Fox y Felipe Calderón sobre las políticas que implementa su gobierno.

Pese a ello, López Obrador indicó que no los odia ni los considera sus enemigos, sino que son sus adversarios:

“Nosotros no tenemos enemigos. No es mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Zedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos”.

Y destacó que son sus adversarios debido a que durante su carrera política se ha enfocado a combatir las políticas que ellos implementaron en sus gobiernos y que afectaron al país.

“Ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre, nunca estuve de acuerdo con la política de Salinas, ni de Zedillo, ni de Fox, ni de Calderón ni de Peña Nieto”.

De ahí que subraya que las diferencias son políticas y no personales porque él no odia.

De Fox dijo que a los ciudadanos que votaron por él debería darles vergüenza, por como éste se desempeñó en la presidencia; sobre Calderón cuestionó la guerra contra el narco y sus consecuencias, mientras que del priista criticó su permisibilidad a la corrupción. (Fuente: 24-horas.mx)