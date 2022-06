Delimitan en Othón P Blanco y Bacalar áreas exentas de la Ley Seca para este fin de semana

CHETUMAL, MX.- El ayuntamiento de Othón P. Blanco anunció que bares y restaurantes que están ubicados en las zonas de Bulevar Bahía, Calderitas, Mahahual, Huay-Pix y Xul-Há podrán brindar servicio durante la Ley Seca establecida para este fin de semana por las elecciones.

A través de una circular, se detalla que dicha flexibilidad entrará en vigor desde el primer minuto de este sábado hasta el último del domingo, para la venta exclusiva de alcohol con alimentos.

Las áreas permitidas, de acuerdo con las autoridades son las avenidas Insurgentes, Erik Paolo Martínez, De los Héroes, Calzada Veracruz, Venustiano Carranza, Andrés Quintana Roo y San Salvador, donde se encuentran un gran número de concurridos restaurantes en la capital.

Al respecto, el presidente de la Unión de Propietarios de Bares y Similares en el sur de Quintana Roo (Uprobars), Joaquín Noh Mayo, celebró esta medida, luego que este jueves le solicitaran a las autoridades una mayor flexibilidad, pues preveían pérdidas de un 60 por ciento.

Asimismo, el líder gremial detalló que esta medida no incluye el servicio que brinda las tiendas de autoservicio y de conveniencia, como Six, Puntos Modelos u Oxxo, por lo que no deberán ofrecer alcohol durante este sábado y domingo.

Recordó que también esta medida está establecida en la cabecera municipal de Bacalar, en donde los restaurantes y bares podrán vender alcohol con consumo de alimentos desde el libramiento hasta la Costera. (Agencia SIM)