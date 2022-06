¡SE ACABA EL TIEMPO!: Ante elevado abstencionismo, consejeros del Ieqroo hicieron un último llamado a la ciudadanía a acudir a votar

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – En medio de acusaciones entre representantes de partidos políticos de compra de votos y la existencia de “casas amigas”, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) hicieron un llamado urgente a la ciudadanía a acudir a votar, ante la baja afluencia registrada desde la apertura de casillas.

Durante la sesión de las 16 horas, las consejeras Elizabeth Arredondo y Lorena Contreras Briceño hicieron un llamado a los ciudadanos a aprovechar los 120 minutos restantes antes del cierre de casillas para ejercer su voto y no desaprovechar la oportunidad.

Les están esperando las boletas para elegir a gobernador y diputados locales, dijeron en un intento de incentivar el voto.

Momentos antes, el representante del PRI ante el Consejo General, Juan Manzanilla Lagos dejó sentado que la gente no estaba saliendo a votar “no hay filas en las casillas, no hay participación ciudadana, las elecciones del 2016 y 2018 no se comparan con esta. En el 2016 la gente abarrotó las casillas”.

Incluso manifestó que ojalá y se alcance por lo menos un 40 por ciento de votación.

Durante la sesión, los representantes del PAN, Oscar Bernal, y del PRD, Emmanuel Torres, denunciaron que el PVEM y Morena estaban comprando votos y tenían instalado “casas amiga” donde se pagaba a 500 pesos el voto y describió el procedimiento a través de códigos QR y códigos de barras.

Sin embargo, también fueron señalados d eque sus partidos recurrían a la misma práctica.

El PRD anticipó que interpondrá las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Materia de delitos Electorales.

El representante del PAN dijo que en 10 años no había visto acciones sucias y actitudes tan clínicas “y que afuera de las casas amigas estaban las colas d e gente cobrando. (Noticaribe)