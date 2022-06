“VAMOS GANAR”: Mara Lezama, candidata de la alianza morenista ‘Juntos Hacemos Historia’, vota en Cancún acompañada de su familia y la diputada Yeidckol Polevnsky

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Alrededor de las 10:15 de la mañana a la candidata Mara Lezama, de la coalición “Juntos Hacemos Historia” acudió a votar en la sección 146 ubicada en la casa de la cultura de Cancún.

Al centro de votación llegó acompañada de la diputada Yeidckol Polevnsky, así como de su esposo e hijos para dirigirse de manera inmediata a la casilla correspondiente y ejercer su voto.



Tras haber emitido su voto la candidata dijo, que espera una importante participación durante este día de la jornada electoral esperando que está se desarrolle con mucha tranquilidad y sobre todo la ciudadanía tenga la confianza de salir a las urnas para participar.

“Con mucha alegría, una gran fiesta democrática veo mucho entusiasmo de ejercer este derecho que tenemos todas y todos los mexicanos y es un día muy importante para los Quintanarroenses y me da mucho gusto ya alegría ver esta jornada tranquila y muy participativa y feliz de estas aquí”, declaró

Cuestionada si no le preocupa el hecho de que a esta hora gran porcentaje de las casillas no estén abiertas, dijo que es una situación que ya están analizando para proceder de manera correspondiente en base a la ley, pues refirió que para evitar obtener algún señalamiento por parte de la ley electoral prefirió no hacer mayor comentario al respecto, no sin antes agradecer a los ciudadanos todo el apoyo que le han brindado y los exhortó a que salgan a participar. (Noticaribe)