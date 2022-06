AMLO recomienda a la oposición revisar sus estrategias, tras descalabro en cuatro de seis entidades

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que los comicios de este domingo se hayan celebrado en paz y sin actos de violencia; se instalaron casi la totalidad de las casillas. Tras presentar los resultados electorales, consideró que la oposición debe revisar sus estrategias “eso afecta mucho, se los digo de manera sincera. Su clasismo, su racismo. Es que desprecian al pueblo”, publicó La Jornada.

Sin mediar pregunta en su conferencia de prensa, hizo una larga disertación sobre los resultados en la que descalificó a sus críticos que adjudican el respaldo electoral a su proyecto a que sólo proviene de los pobres. Por ello, afirmó que a los conservadores les ha costado mucho su clasismo y racismo, el menosprecio a los sectores populares, “la interpretación es que si ganan es porque tienen el voto de los más pobres, de los más ignorantes”.

Durante la conferencia presentó los resultados oficiales de los programas de resultados electorales preliminares aunque los triunfos de sus simpatizantes fueron adjudicados exclusivamente a Morena (aunque en todos los casos fueron en coalición).Para el mandatario, la apuesta central de la oposición es a los medios de comunicación y la manipulación “porque para ellos o no existe el pueblo y la política es asunto de los políticos y de las élites o el pueblo no sabe y se le puede dar atole con el dedo. Basta con los medios de información, con la gritería en los conductores de radio”.

El mandatario aprovechó el saldo electoral para hacer un balance del avance de la transformación, destacando que para el sector conservador su visión de transformar al país “esto es inesperado, fue sorpresivo, pensaban que era retórica, que era discurso, que era demagogia. No, este es un cambio verdadero”.

López Obrador dijo que la transformación emprendida por su gobierno tendrá la profundidad –aseguró– que la Independencia, la Reforma o la Revolución, porque se pretende arrancar de fondo el “régimen de injusticias y privilegios”. Más adelante comentó que como no había sucedido en el pasado, todos los empresarios pagan impuestos, “casi todos”.

A ratos irónico, tras señalar que debería colocar un letrero “toda consulta causa honorarios”, sugirió a sus opositores que “no sigan en la autocomplacencia y tengan capacidad para rectificar y que se entiendan de que ya son otros tiempos. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Entiendo, es un problema que tiene que ver con mentalidad conservadora, no es fácil. Cómo se convence a una persona que vale lo mismo el voto de un indígena, un campesino, una mujer humilde que el voto de un doctor, un científico, de un potentado. No es fácil”.

López Obrador acotó que no pretendía generalizar pero “había potentados que nunca pagaban impuestos y ahora, todos, casi todos. Y esa es una contribución porque así tenemos finanzas públicas fuertes, aumenta la recaudación”.

Comentó que en sus encuentros con los representantes de 16 empresas del sector energético estadunidenses, se lograron acuerdos sobre la base de la transparencia. Miles de millones de dólares –apuntó– para reactivar la economía pero sobre la base de fijar claramente lo que se puede y lo que no. Se trata de impulsar la inversión del sector privado nacional y extranjero, conjuntamente con la inversión pública.

“Otra recomendación (a los conservadores), esto es para los que se manejan en los sótanos, los que se dedican al espionaje, a la tenebra, a las agencias del extranjero, que ya no desgasten a lo tonto, a sus representantes, a sus voceros, sus informantes, porque se están quedando sin nada. Están perdiendo toda la credibilidad, que también piensen que cuando se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. Es un escudo protector”. (Fuente: La Jornada)