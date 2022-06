Acusa empresario Sergio León a la abogada de su ex esposa de utilizar a los medios para desvirtuar un juicio familiar

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El juicio familiar que enfrenta el empresario Sergio León, ex presidente de la Coparmex Quintana Roo y su ex esposa Catalina Castro, más allá de llegar a una solución por la vía legal siguen surgiendo señalamientos entre ambas partes.

Ahora el empresario y sus abogados aseguran que la abogada de su ex esposa, Araceli Andrade, han estado utilizando a los medios de comunicación para desvirtuar un juicio meramente familiar y que no han dado a conocer la verdad de los hechos.

“Este caso lo estoy manejando en la parte penal y la parte familiar porque no pedí un divorcio convencional sino un divorcio donde mis hijos han sufrido violencia física y psicológica”, expuso.

Lo anterior, luego de que Catalina Castro, denunció al empresario por violencia intrafamiliar y el juzgado familiar otorgó a Sergio León la custodia de sus dos hijos y que Catalina Castro promoviera un juicio político en contra de la magistrada Verónica Acacio Trujillo, a quien señala de tener una relación muy cercana con su ex esposo y de favorecerlo con sus influencias en el juicio.

Al respecto el abogado, Mohamed Padilla, dijo que es lamentable que un tema que es meramente familiar se tenga que exhibir en los medios de comunicación, pero que decidieron salir a dar la cara porque se dicen cansados de que estén siendo exhibidos por la abogada de Catalina Castro en los medios de comunicación con base en mentiras y que no tienen nada que ver con los temas del juicio jurídico.

“Estas publicaciones de la señora Catalina Castro obviamente han sido influenciadas por su abogada Araceli Andrade, no tienen nada que ver con los temas jurídicos que se están manejando en estos momentos, no se menciona que existe una carpeta de investigación en la Fiscalía en donde el señor Sergio León denunció a la señora Catalina Castro el abuso y la agresión familiar, no solamente de él, sino también de los menores y que al día de hoy esa carpeta está a un 90% de integración”, explicó.

Además dijo, que la abogada Araceli Andrade, no menciona que Catalina Castro, intentó llevarse a los niños a Colombia, luego de que obtuvo de manera ilegal un acta de nacimiento de su hija menor y un pasaporte, sin que estuviera presente Sergio León, al tiempo en que ya teníia los tres boletos de avión para abandonar el estado.

“Además en la carpeta de investigación penal no existe una sola prueba que presentada por la abogada que determine o que haga controversia a lo que nosotros estamos haciendo, no existe un solo testigo ni prueba documental, y la fotografías en las que la señora aparece golpeada no se encuentra en ninguna carpeta de investigación, ni en contra de la que nosotros presentamos y ni en la que ella presentó; tampoco se menciona que ha perdido 3 amparos, tres suspensiones y tres resoluciones de los juzgados de distrito federales.

Finalmente, dijo que el juicio político solicitado a la magistrada Acacio no tiene nada que ver con este tipo de asuntos. (Noticaribe)