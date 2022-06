Determina Teqroo amonestación pública a ex candidato a diputado por el Distrito 15 y al partido MÁS por uso de imágenes de menores de edad en promocionales de campaña sin tener autorización de sus padres o tutores

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Por unanimidad de votos, los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) determinaron imponer una amonestación pública al partido Movimiento Auténtico Social y ahora ex candidato a diputado por el Distrito 15, Edgar Llanes Torres, por la realización de conductas que vulneran el interés superior de la niñez al utilizar imágenes de menores de edad, sin que se cuente con el consentimiento de los padres o tutores de los menores.

Al resolver el Procedimiento Especial Sancionador PES/050/2022 interpuesto por el Partido Morena contra Llanes Torres y el partido MÁS declararon que no hubo actos anticipados de campaña y promoción personalizada de la imagen, dado que no se acreditó el elemento subjetivo, ya que del contenido de los links e imágenes denunciadas no existen expresiones con la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de persona o partido, o bien que tenga la finalidad de posicionar su imagen ante la ciudadanía.

Asimismo, los magistrados determinaron sobreseer el recurso de apelación interpuesto por el Partido Morena contra la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y el Acuerdo que emitiera ésta, por medio del cual se determina respecto de las medidas cautelares solicitadas, ya que es un asunto irreparable, ya que la etapa para realizar, difundir o retirar propaganda electoral ha concluido. (Noticaribe)