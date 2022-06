RECIBE CONSTANCIA COMO DIPUTADA ELECTA POR EL DISTRITO 10: Garantiza Estefanía Mercado “regresar el poder al pueblo”

PLAYA DEL CARMEN, MX.— Estefanía Mercado, Candidata de la Coalición Juntos Hacemos Historia, recibió la Constancia como Diputada Electa por el Distrito X, al concluir esta madrugada el cómputo distrital del Proceso Electoral 2022.

La presidenta del Consejo Distrital 10, Alejandra Guadalupe Medina Dzul, entregó a Estefanía Mercado y Laura Corrales, el documento de mayoría y validez, que las acredita como diputadas electas, propietaria y suplente, respectivamente.

“Con mucho agradecimiento en el corazón, he recibido la constancia que me acredita como Diputada Electa por el Distrito X de Playa del Carmen. Gracias por su confianza, no les vamos a fallar, no tenemos derecho a fallar, porque, el poder está en el pueblo”, dijo Estefanía Mercado tras recibir el documento.

Destacó que hoy, le corresponde a una nueva generación tomar la estafeta y portarla con seguridad, fuerza, voluntad, determinación, innovación y pasión; y por sobre todo, con transparencia, compromiso y honestidad.

“Hemos comprobado que con difamaciones, extorsiones, campañas sucias y mentiras no se construye la democracia. Los adversarios tuvieron la oportunidad de defender a su propio Gobierno que mantenido en pie al estado después de la peor pandemia que ha vivido la humanidad y que tanto nos ha perjudicado, no lo hicieron”, dijo la Diputada Electa.

En el trabajo por el pueblo, Solidaridad y Quintana Roo, no hay tiempo que perder, y después de caminar 45 días de campaña a partir de hoy, se va a redoblar el paso para empezar a construir con la gente, sostuvo Estefanía Mercado.

“Este triunfo electoral, es de la gente, es del pueblo”, puntualizó. (Fuente: PVEM)