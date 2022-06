YUCATÁN | Baños exclusivos para la comunidad LGBTTTIQ+ en Maxcanú propiciarían la segregación y no acabaría con la discriminación, dice activista

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Recientemente fue anunciado que en Maxcanú, el Ayuntamiento del municipio ha instruido que se construyan baños exclusivos para Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+), sin embargo, Miranda Abigail Trillo Herrera, presidenta de Asociación Civil Transgénero Yucatán, “Yucatrans” mencionó que esta no es una medida precisa para combatir la discriminación sino al contrario, propiciaría la segregación.

Como parte de las actividades que se han planeado para la conmemoración y el llamado a la tolerancia, la igualdad, el respeto y la dignidad de las personas que pertenecen a la diversidad sexual, en Maxcanú se planteó la creación de baños exclusivos para la comunidad.

“Los baños deben ser como los conocemos: hombres y mujeres y no puede haber un baño de un tercer sexo porque estaríamos incentivando la segregación”, comentó Abigail.

Es así que la segregación, conocida como la separación sistémica de distintos grupos en la vida diaria, ya sea en restaurantes, cines, baños, colegios u otros espacios, no incitan en este momento a una sociedad inclusiva.

Para ello, la activista consideró que en lugar de construir espacios exclusivos para la comunidad de la diversidad sexual se puede trabajar más en la figura de la inclusión, capacitación y el fomento a la no discriminación de determinados grupos.

De lo contrario, el hecho de comenzar por baños exclusivos se entiende como un retroceso porque se refuerza la exclusión de estos grupos.

“En este momento no es beneficioso para las personas de la diversidad sexual, digamos que no se entiende como un factor favorable, sino al contrario, así que es preferible que trabajemos en la no discriminación y la inclusión en todos los espacios de estos grupos”, consideró.

Por otra parte, expuso que si en Yucatán se llega a aprobar la Ley de Cambio de Identidad de Género en Yucatán, entonces la construcción de estos espacios habría sido algo innecesario.

Por otra parte, el alcalde Camilo Delelys May Cauich mencionó que esta construcción es por solicitud de los mismos integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, ya que han tenido reportes de mucha discriminación.

“Se acercaron al Ayuntamiento para pedir estos espacios de baños porque a veces van de damas y no los aceptan o van al de hombres y no los aceptan. Se construyen estos baños entonces para que se sientan en comodidad porque también tienen derechos porque también pagan sus impuestos”, mencionó el alcalde. (Noticaribe)