‘ALITO, CAYÓ LA LEY’: Agentes de la Fiscalía de Campeche toman fotos a los inmuebles del aún líder del PRI

CAMPECHE, MX.- Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, enfrenta cada vez más problemas: ahora, agentes de la Fiscalía de Campeche acudieron a una casa del político para realizar una supervisión, pero no entraron al inmueble. De acuerdo con fuentes de la dependencia, los policías sólo tomaron fotografías en el lugar, publicó Grupo Fórmula.

Medios locales informaron que esta propiedad se ubica en Lomas del Castillo, Campeche, la tierra natal del priista.

Esto ocurre en medio de los señalamientos contra Moreno tras los audios difundidos por la gobernadora Layda Sansores, así como de la crisis interna del tricolor luego de las elecciones 2022.

‘Alito’ Moreno ha sido acusado de triangular recursos con familiares y cercanos para adquirir diversas propiedades en Campeche, lo cual fue exhibido en una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En 2019, Reforma reveló que la residencia de ‘Alito’ en Campeche costó más de 46 millones de pesos y fue construida en dos años en los que el priista declaró ingresos anuales por 5 millones como gobernador de esa entidad.

En aquel momento, políticos y activistas señalaron que la propiedad del político estaba ligada a asuntos de corrupción y “moches” en obras públicas del estado.

Según el diario, la mansión se ubica en una zona escénica de la playa de Campeche, específicamente en terrenos que ‘Alito’ compró entre 2012 y 2015, cuando fue diputado federal del PRI.

PRI organiza ‘encerrona’ por crisis de ‘Alito’ Moreno

Esta martes se reúne Alejandro Moreno con otros exlíderes priistas para abordar los resultados de las elecciones 2022.

Por la mañana, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el político aseguró que su salida del partido no era un tema a discusión en este encuentro.

“(Mi salida) No es tema porque nosotros hemos estado trabajando (…) para mí no es tema, pero como he dicho, el PRI no es un partido de mudos, en el PRI debemos escuchar a todos”, dijo ‘Alito’ Moreno. (Fuente: Grupo Fórmula)