CRISTINA TORRES LE DA UNA CALIFICACIÓN DE 8 AL TRABAJO DEL CONGRESO: Reconoce diputada que a algunos legisladores les faltó compromiso para desempeñar el cargo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – A dos meses de concluir funciones la Décimo Sexta legislatura, la diputada Cristina Torres Gómez reconoció que a algunos legisladores les faltó mayor compromiso para desempeñar su encargo lo que se ve reflejado en el número de iniciativas que lograron reformas y convertirse en ley.

Al ser cuestionada de los señalamientos del Observatorio Legislativo sobre la baja productividad y de ser la legislatura más cara del país recordó que la imposibilidad de sesionar vía remota, a consecuencia de la pandemia, generó una parálisis que impidió atender iniciativas.

No logramos ponernos de acuerdo para sesionar vía remota y eso imposibilitó el flujo del trabajo legislativo, manifestó.

Sin embargo, reconoció que en esta legislatura hubieron diputados muy productivos y eficientes y otros a quienes les faltó mayor compromiso “porque no fue solo cuestión de presentar iniciativas sino que se pudieran dictaminar y ser convertidas en reformas y leyes”.

En cuanto al presupuesto asignado al poder Legislativo y que ha sido cuestionado por el Observatorio Legislativo, Torres Gómez reconoció la necesidad de hacer una revisión de los gastos sobre todo en el área de difusión que pueden ser recortados, “ya que en los tiempos actuales el acceso a redes sociales permite a la ciudadanía tener la información sin necesidad de generar acuerdos”.

Torres Gómez declinó mencionar nombres de aquellos diputados a los que faltó compromiso en el desempeño de sus funciones, “pero la página de transparencia muestran la productividad de cada una de las áreas. No se trata del número de iniciativas que se hayan presentado sino de aquellas que lograron ser dictaminadas y convertirse en reformas y leyes”.

Reconoció que a pesar de la ausencia de diputados a las reuniones de trabajo de las comisiones no se aplicaron sanciones “porque el reglamento establece como justificar la falta y al no haber quorum no se cuenta como inasistencia”.

Afirmó que su comisión cumplió con atender las iniciativas.

En términos generales otorgó una calificación de ocho al trabajo realizado por la Décimo Sexta legislatura. (Noticaribe)