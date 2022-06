Por mudanza incompleta al nuevo Palacio Municipal, retrasado el proyecto del museo en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX. – La mudanza incompleta a la nueva sede del Ayuntamiento es uno de los factores que no permiten avanzar en el proyecto para convertir en un museo el antiguo Palacio Municipal, informó este día Jorge Luis Borroto Alfonso, director del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad.

“No se ha podido terminar allá porque la infraestructura de este lugar (nuevo Palacio Municipal) no está apta, no hay oficinas, no hay lugares, no hay espacios, entonces la desocupación de un espacio para ocupar otro que no está terminado también ha retrasado”, señaló el funcionario.

Sin embargo, destacó que el proyecto está “bastante adelantado”; incluso, dijo que esta semana se reunirán para ver las propuestas y con ello darle forma y estructura al tema para definir qué se quiere exponer.

“Esto requiere de todo el interés, de todos los actores, tanto turísticos, sociales, culturales, la presidenta (Lili Campos) fue clara y precisa, entonces requiere de todos los factores, pero tenemos que sentarnos en una mesa a ver cómo va ser esto, qué propuestas tenemos, cuánto dinero tenemos, cómo se va a hacer”, manifestó.

En tanto, cuestionado sobre algunas voces que aseguran que el antiguo palacio está siendo usado como bodega, negó esa información.

“Yo les puedo garantizar, yo ayer estuve ahí, ahí no hay ningún espacio de bodega, para guardar, no”, apuntó. (Agencia SIM)