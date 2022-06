Amite Mary Hernández que presionó investigaciones para intentar lograr inhabilitaciones previo a elecciones

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- Será en julio a más tardar cuando el Cabildo vote por las inhabilitaciones de varios ex funcionarios, para su publicación en el Periódico Oficial, afirmó la presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, quien reveló que ella entró en “desesperación” hace unas semanas, pues quería lograr sacarlas antes de la jornada electoral.

“Me hubiera encantado que hubiera sido antes de las elecciones para que pudieran, o no, alzar la mano algunos sinvergüenzas para poder buscar puestos políticos y que declaran abiertamente no tener denuncias, cuando esta administración denunció a la anterior y a la anterior (a esa) por delitos muy graves”, afirmó la edil morenista.

Mary Hernández declaró que su desesperación de hace unas semanas fue por querer “acelerar esto”, pues a su parecer los procesos no marchaban con la velocidad debida.

Son varios ex funcionarios en la mira, aunque principalmente son cuatro, incluido el ex contralor por no realizar un debido proceso de entrega-recepción y el ex tesorero por retrasar este proceso 15 días. Previamente, la edil afirmó a pregunta expresa sobre su antecesor, José Esquivel Vargas, que él es el principal responsable de este proceso de entrega-recepción.

“Ya está listo, será presentado en las próximas semanas para ser publicado, ya tenemos los expedientes”, comentó la munícipe, quien afirmó que incluye tanto irregularidades en finanzas como en obras públicas, y a los ex funcionarios que encabezaron estas áreas.

Recordó el caso de un ex regidor, que fue inhabilitado y por tanto no pudo asumir su cargo, pero luego la investigacón “se cayó” y por ello le dieron el puesto, error que quiere evitar.

“Lo que quiero lograr es todo quienes manejaron mal los recursos públicos sean inhabilitados”, enfatizó. “Antes que termine julio estrenaremos este proceso”. (AGENCIA SIM)