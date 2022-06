‘Corcholatas’ de Morena sin restricciones para promover su imagen en redes sociales, según especialistas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Subir videos mientras tocan la guitarra, mostrar cómo cuidan a sus mascotas o hasta compartir sus teléfonos para tener mayor contacto con los ciudadanos no implica que los personajes políticos que podrían contender en las elecciones presidenciales del 2024 estén violando la ley electoral, de acuerdo con expertos en el tema, publicó Expansión Política.

Javier Santiago Castillo, exconsejero electoral, opinó que la participación en redes sociales de los aspirantes de Morena: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no violan la ley electoral, dado que aún no inician las precampañas ni mucho menos las campañas hacia 2024.

En entrevista con Expansión Política, aclaró que en la disputa por la candidatura presidencial, los tres funcionarios de Morena han hecho uso de las redes sociales para dar a conocer sus actividades, sin que ello implique llamados expresos al voto o promoción de su imagen.

De acuerdo con Castillo, la intervención en Facebook o Twitter de Ebrard, Sheinbaum o Adán Augusto, no es diferente a la que lleva a cabo el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno; el senador por Morena, Ricardo Monreal, e incluso el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

Todos ellos han utilizado sus redes sociales para posicionar mensajes, pero desde que hace unas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida, tanto la jefa de Gobierno, el canciller como el secretario de Gobernación, han comenzado a intensificar el uso de sus redes y en los dos últimos casos se han visto bardas pintadas en su favor o coches con carteles por algunos estados.

¿Violentan la ley electoral?

Para el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el ejercicio que realiza Sheinbaum en Facebook al mostrar su casa y tocar unos acordes en guitarra o bien Ebrard, en Twitter, al felicitar a los padres en su día, donde se le ve al lado de su esposa o en otro momento, con su mascota, obedece más a acciones de libertad de expresión.

“Las redes sociales son muy difíciles de regular porque entran dentro del ejército de la libertad de expresión de los particulares”, resaltó Santiago Castillo.

Detalló que la contienda federal arrancará hasta septiembre 2023, esto es, dentro de un año y tres meses, por lo que tampoco serían objeto de sanción, dado que “no estamos en época de precampaña y mucho menos de campaña electoral”.

—¿Se les puede castigar o no a los aspirantes?—se le preguntó.

—No se les puede castigar. Para ser concretos: vi un video de Claudia Sheinbaum mostrando su departamento; no tiene una connotación directa en lo que concierne a la promoción como aspirante. Y Marcelo Ebrard, en un video se le ve con su esposa y en otro con su perrito. Es claro que hay una intención de dar a conocer su imagen, pero no se ha llamado al voto.

Obviamente, añadió, “la autoridad podrá decir que hay una intención; sí, seguramente hay una intención, podríamos decir que hay una intención, pero las intenciones no son sujetas de sanción, son los actos u omisiones los que son objetos de sanción”.

El exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE) comentó que durante las pre y las campañas, es claro que sí se contabilizan como gastos el uso de las redes sociales.

“Eso sí está regulado. Sí se pagan en redes sociales las promociones. Te puedes promover en Twitter o en Facebook y además de promover tu imagen, lo que implica que estás promoviendo tu aspiración. En este caso sí ya en materia de fiscalización”, acotó Javier Santiago.

Sobre la participación de las llamadas “corcholatas” en el evento “de unidad” realizado por Morena el pasado 12 de junio en Toluca, Estado de México, el también expresidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), hoy Ciudad de México, recordó que los funcionarios públicos tienen prohibido acudir a un evento proselitista en un día y hora hábil.

Pero, (Sheinbaum, Ebrard y López), están acudiendo a eventos de su partido en el espacio que la ley les permite que es en días y horas no laborables. Esto es, “hay resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permiten a los servidores públicos realizar actividades partidarias en estos días y horas inhábiles”, como fue el caso del evento en la entidad mexiquense, añadió.

Sobre la acusación del senador Ricardo Monreal de que mítines como el de Toluca caen en actos anticipados de campaña, el exconsejero dijo que se trata del “juego político del que está en mayor desventaja” de los aspirantes dentro de Morena.

“El coordinador de los senadores de Morena ha andado en gira por la República presentando sus múltiples libros. Entonces, ¿quién puede acusar a Monreal porque va a presentar sus libros?”, cuestionó.

En el caso de Ricardo Anaya, el experto dijo que el excandidato del PAN “realiza diferentes eventos, además con una carga política más relevante porque dedica sus mensajes a criticar al actual gobierno. Yo no estoy diciendo que esté mal, no estoy descalificando su acción, está en su derecho”.

Mientras que el priista Alejandro “Alito” Moreno, “también se promueve y ya dijo que también aspira a ser candidato presidencial”.

Al final, todos los funcionarios o dirigentes participan en un acto público, por lo que “es inevitable que su imagen no sea difundida” en los medios, destacó.

Tampoco con los Whats…

Bajo el argumento de que quieren estar más comunicados con la ciudadanía para informarles sobre sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores o al frente de la Secretaría de Gobernación, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López ya hasta compartieron sus teléfonos celulares y tampoco esa acción violaría la ley por actos anticipados de precampaña.

“Si tiene que ver con su función, no están violando ninguna ley, al contrario están cumpliendo con informar a la población con rendición de cuentas, aunque ahí está el juego, que ellos puedan separar y respetar la división para no violar la ley”, explica Ivonne Acuña, académica de la Universidad Iberoamericana.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) señala en su artículo 3 que los actos anticipados de campaña se pueden realizar “bajo cualquier modalidad y en cualquier momento” fuera de la etapa de campañas. Se trata de realizar actividades de promoción del voto antes del periodo de campaña.

La sanción para quien incurra en este tipo de violación va desde la amonestación pública hasta la pérdida del derecho a ser registrado, la cancelación del registro, o la negativa para registrar al precandidato electo en el proceso interno partidista.

“No es violatorio si lo hacen en sus horas libres y no lo paga el erario, esas son las dos condicionantes. Sin embargo lo que hemos visto en este sexenio es que funcionario o funcionaria y gente de partido se pasa por alto al INE”, agrega la también analista política.

Mensaje de Morena al INE

Este lunes, el dirigente de Morena, Mario Delgado, advirtió al Instituto Nacional Electoral (INE) que no se va a dejar “amedrentar” con sus investigaciones sobre presuntos actos anticipados de campaña presidenciales para las elecciones de 2024.

El morenista aseguró que sus “corcholatas y corcholatos” no han infringido la ley y sólo les exigió el compromiso de unidad en tanto que la dirigencia garantizó piso parejo.

El morenista señaló que la autoridad electoral no podrá frenar la actividad de promoción de las “corcholatas” de sus partido porque justamente no hay nada que sancionar , luego de que no ha arrancado el proceso electoral. (Fuente: Expansión Política)