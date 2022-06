RECHAZAN MÁS SIMULACIÓN: Colectivos y organizaciones civiles piden al Congreso y al gobierno del estado que quien sea designado como titular de la Ceaveqroo sea alguien que cuente con el perfil adecuado y que surja desde la sociedad civil

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- A través de una carta enviada al poder ejecutivo y legislativo, 11 agrupaciones de diversos Colectivas, Asociaciones Civiles y Organizaciones de la Sociedad Civil fijaron un pronunciamiento en la que al mismo tiempo piden al gobierno del estado y a los integrantes de las XVI legislatura que la persona que vaya a ser designada como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Quintana Roo (Ceaveqroo) sea alguien que cuente con el perfil adecuado y que surja desde la sociedad civil y que han trabajado a favor de los derechos humanos de las víctimas.

Lo anterior, luego de que la lista de aspirante que hayan cumplido con los requisitos serán dados a conocer a más tardar el próximo viernes 24 de junio y las propuestas presentadas serán analizadas por la Secretaría de Gobierno, dando prioridad a quienes más destaquen en el tema de protección a víctimas mediante la publicación de algún libro o artículo, ensayo o similar en alguna revista sobre el tema; que, mediante conferencias, conversatorios o similar forma hayan expuesto el tema de protección a víctimas.

Al respecto, los diversos colectivos como: Red por la Equidad y los Derechos Humanos Q. Roo, Red Feminista Quintanarroense, Víctimas de 9N, Marea Verde Quintana Roo, Siempre Unidas A.C., Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Zazil Ha A.C., Circulo Social Igualitario, AC, Casa de la Mujer Indígena U Muk’iil Ko’olelo’ob María Uicab, Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo, Rugir Violeta y Foráneas seguras, refieren que es imprescindible que dicha designación sea transparente, ética y rigurosa para así integrar una Comisión de Atención a Víctimas que privilegie la autonomía del nombramiento e independencia de la persona a ser designada.

Aun cuando la misma convocatoria señala que se convoca a las Asociaciones Civiles, Colectivas o grupo de Víctimas, Instituciones Académicas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a postular, sorprende que se pretenda -nuevamente- usurpar el cargo, a través de la aparición de grupos de personas que pertenecen al mismo gobierno, que pretenden incidir en la designación del cargo para imponer a alguien que proviene de un grupo político, cuando son bastantes los espacios que todas ellas han ocupado o pueden ocupar en la administración pública si es que su desempeño ha sido el adecuado.

Añaden que, el procedimiento establecido no es lo suficientemente transparente, puesto que no prevé la publicación previa de la lista de personas que se postularon a fin de darla a conocer a la ciudadanía en general a fin de emitir opiniones al respecto.

El procedimiento y los requisitos exigidos no permiten asegurarse que las personas postuladas no cuenten con antecedentes no penales, pues la sola protesta de decir verdad no proporciona certeza jurídica al proceso. Es lamentable la falta de lenguaje incluyente en la convocatoria, manejando todo el texto en masculino; esperamos que eso no signifique que ya se ha determinado imponer en dicho puesto a una persona del sexo masculino.

“Por todo lo anterior, EXIGIMOS al Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Quintana Roo, transparencia, objetividad, máxima publicidad, imparcialidad, honestidad, honorabilidad e inclusión en la designación de quien tendrá bajo su responsabilidad atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal, así como proponer políticas públicas en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas del delito o violaciones a sus derechos”. (Noticaribe)