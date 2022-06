EN ESTA ADMINISTRACIÓN, EL QUE LA HACE NO LA PAGA: Madre de familia rechaza disculpa pública ofrecida por la FGE y el DIF estatal en un intento de desagravio por la inacción de la justicia tras la agresión sexual de la que fueron objeto sus dos hijas mejores de edad por un maestro del CIPI

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – El agresor sigue desempeñando sus funciones con la complacencia de la directora del DIF estatal y la Fiscalía General del Estado ofreció una disculpa pública a la madre de dos niñas menores de edad que fueron agredidas sexualmente por un maestro del Centro Integral de Primera Infancia (CIPI) desde el año 2017 por la dilación en la impartición de justicia.

Sin embargo, la parte agraviada no aceptó dichas disculpas porque simplemente no se ha impartido justicia “porque en esta administración quien la hace no la paga”.

María Elba Carranza Aguirre, directora estatal del DIF, reconoció que el agresor sexual sigue trabajando en el CIPI “porque hay que aplicar la presunción de inocencia”.



Cabe mencionar que estos hechos se hacen públicos luego que en marzo la presidenta estatal del DIF, Gabriela Rejon, recibiera de manos del gobernador, Carlos Joaquín González, un reconocimiento por su trabajo realizado al frente de dicha institución; pero también en momentos en que una encuesta posiciona a Gabriela Rejón en el último lugar por los nulos resultados obtenidos al frente del DIF estatal.

La tarde de este viernes, en cumplimiento a una recomendacióń de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la FGE y la directora del DIF estatal ofrecieron una disculpa a la madre de familia y a sus hijas víctimas de abuso sexual, hechos cometidos desde el 2017, sin que hasta el momento se haya hecho una vinculación a proceso del agresor de las dos menores de edad que asistían al CIPI.

La madre de las víctimas denunció que el agresor sigue trabajando en el CIPI con la complacencia de las autoridades del DIF estatal, por lo que advirtió que continuará con los procesos legales.

No acepto las disculpas porque no se ha hecho justicia y únicamente han habido simulaciones; el responsable sigue laborando en el CIPI.

En la presente administración, el que la hace no la paga, afirmó.

Recordó que el 13 de junio del 2017, un profesor de Educación Cívica del CIPI situado en el Fraccionamiento Arboledas, incurrió en abuso sexual en perjuicio de sus dos hijas menores de edad y desde ese entonces ha sido amenazada, injuridada y no se ha hecho justicia.

Me he topado con el desacato de las autoridades de la FGE, el desinterés de las autoridades del DIF lo que me llevó a buscar asesoría y servicios particulares de especialistas en atención temprana, para presentar argumentos ante órganos de buena fe.

Tras acreditar la agresión del maestro hacia las menores de edad, las autoridades reconocieron su desacato pero argumentaron la pandemia por COVID-19 para dilatar la impartición de justicia.

La directora del DIF y la vicefiscal de Justicia en la Zona Sur, María Elba Carranza Aguirre y Estela Labastida Mendoza emitieron la disculpa pública y aseguraron que el presunto responsable está bajo investigación.

Yunitzilin Rodríguez Pedraza, representante del colectivo Feminista, lamentó la simulación de las autoridades gubernamentales para impartir justicia. (Noticaribe)