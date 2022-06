“QUE AMEN ESTA TIERRA”, REQUISITO PARA NUEVOS FUNCIONARIOS: Próximo gabinete estatal debe dar resultados, o de lo contrario se van, dice Mara Lezama

CHETUMAL, MX.- El próximo gabinete del Gobierno del Estado estaŕa bajo constante medición, pues sus integrantes deben trabajar y dar resultados; quien no lo haga será retirado de su cargo, afirmó la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.

En entrevista, la morenista comentó que la próxima semana sostendrá una plática con el actual gobernador, Carlos Joaquín González, para comenzar a coordinar la entrega-recepción, pues si bien la parte legal dará inicio en agosto, es importante empezar desde antes.

Lezama Espinosa afirmó que trabaja en la conformación del que será su gabinete, con personas “que amen esta tierra”, casi todos quintanarroenses, incluido varios chetumaleños. Lo más importante, añadió, es que sea gente honesta y trabajadora.

“No es gente que venga y se vaya, sino que tenga que caminar por acá y ver a la gente a la cara”, indicó, al enfatizar en que serán personas con arraigo.

La gobernadora electa también afirmó que la ciudadanía está cansada de gente que venga a servirse de los puestos públicos, por ello exigirán que vengan a servir, con metas y resultados que puedan medir.

“Lo que no se mide no sirve, y lo que no sirve se desecha”, comentó.

Al igual que cualquier ciudadano, declaró, quien no trabaja en su puesto, deberá irse, pues deben darle resultados a quienes votaron por ellos.

“No se le puede mentir al pueblo”, indicó, al señalar que por ello tendrán metas claras que deberán cumplir. (Agencia SIM)