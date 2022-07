Una tercera persona disparó y mató a Yrma Lydya, asegura defensa de Jesús Hernández, vinculado a proceso por feminicidio de la cantante

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La defensa legal de Jesús Hernández Alcocer asegura que el esposo de la cantante Yrma Lydya no fue quien disparó en contra de ella para asesinarla, sino que fue un tirador externo en el restaurante Suntory en la colonia Del Valle, publicó reporteindigo.com.

El abogado Ángel Fernando Hernández Guadarrama negó que la joven cantante haya recibido un tiro en la cabeza y que su cliente haya accionado el arma de fuego.

“Se ha hablado de un tirador totalmente ajeno a él, esta persona no es un extorsionador, se le tiene plenamente identificado. También se le tiene identificada por testigos”, indicó el defensor, quien aseguró que esta situación está acreditada en video.

Esta grabación deslindaría a Benjamín, el chofer de Jesús Hernández que también fue detenido por el feminicidio y este viernes, al igual que su patrón, fue vinculado a proceso en la Ciudad de México.

Ángel Hernández, abogado de Jesús Hernández Alcocer, habló sobre el caso Yrma Lydya: No hay ningún disparo sobre la cabeza de Yrma, no se comprobó que los cartuchos fueran del arma de Jesús, los videos del restaurante están alterados, señaló. #PorLaMañana con @CiroGomezL. pic.twitter.com/nhOcTKTsx9 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 1, 2022

“No hubo disparos en la cabeza contra Yrma Lydya, don Jesús no disparó, él es tan víctima como los familiares“, aseguró el abogado Hernández Guadarrama y señaló que el verdadero atacante era conocido de ambos.

Explicó que el presunto tirador externó fue llamado a la mesa privada de Jesús Hernández para conversar con la pareja, discutió con la cantante y luego con ambos, pero tras una serie de circunstancias realizó las detonaciones.

“No es una ocurrencia de la defensa o de Jesús Hernández, esto se tiene plenamente acreditado en videos, tan se tiene que ayer le dio pavor al juez y a la Fiscalía que nosotros acabáramos de exhibir los videos”, dijo.

El abogado aseguró que los análisis muestran que el ahora detenido no asesinó a su esposa, pues no están las huellas dactilares en el arma homicida, no coincide la posición de la víctima y el victimario con el ángulo de los disparos, y la escena del crimen fue contaminada.

Señaló también que “los proyectiles no pertenecen al arma que disparó, es decir, hay tres ojivas, pero los cartuchos que la Fiscalía proporciona dentro de la carpeta de investigación, en este caso los peritos, no corresponden con el arma que le privó de la a la víctima”, aseguró la defensa.

Vinculan a proceso a presunto feminicida de Yrma Lydya

La noche de este jueves 30 de junio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró la vinculación a proceso de Jesús Hernández y su chófer de nombre Benjamin por el presunto feminicidio de la cantante Yrma Lydya.

“En la audiencia inicial, el representante social de la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Feminicidio formuló la imputación en contra de los dos individuos; uno como posible autor material y el otro como posible copartícipe.

“En la continuación, la autoridad judicial ratificó para ambos imputados la prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar que cumplirán en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte durante los cuatro meses que fueron fijados para la investigación complementaria”, informó la Fiscalía capitalina. (Fuente: reporteindigo.mx)