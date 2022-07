Van al menos 10 observaciones detectadas en la modernización del bulevar Bahía

Chetumal. – El Consejo Ciudadano de Contraloría Social, encargado de la vigilancia de la modernización del bulevar Bahía, ha detectado al menos 10 observaciones en los trabajos realizados, siendo la principal preocupación los posibles socavones que pudieran surgir una vez entregada la obra, informó Ruty Carlos Buenfil Magaña, integrante del comité.

“Por desgracia, Chetumal tiene un problema de desfondes y no de ahora, de años atrás, y esos desfondes, por desgracia no son visibles, me queda claro que el tramo tres tuvo un problema muy fuerte de socavones y, por desgracia, seguramente la empresa ha invertido ahí mucho tiempo y muchos volquetes, pues porque el socavón es algo que no se puede predecir”, apuntó.

Aseguró que las observaciones detectadas en los recorridos que realizan cada tres o cuatro días ya han sido informadas a la Secretaría de Obras Pública para que las empresas responsables se encarguen de su atención.

“Lo que estamos tratando es que la entrega sea lo más pulcra posible y nosotros, apenas nos entregue la información la SEOP, haremos lo propio para revisar todos los temas constructivos”, agregó el entrevistado.

Asimismo, manifestó que de acuerdo con lo expuesto por la compañía a cargo de la construcción del tramo dos, el plazo para manifestar observaciones y resolverlas es de un año después de entregada la obra. (AGENCIA SIM)