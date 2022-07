Yucateca interpone demanda laboral en contra de empleadora de la empresa Royal Prestige y la gana

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.-La yucateca Patricia Núñez, trabajó por un breve periodo en la empresa Royal Prestige, en la cual le ofrecieron ganancias hasta por 30 mil pesos mensuales dependiendo de las ventas que realizara, sin embargo, aunque logró registrar ventas hasta por 90 mil pesos, su sueldo no le fue pagado, por lo que procedió a poner una demanda laboral que ganó recientemente.

La joven describe que a lo largo de su vida nunca había sentido la necesidad de comenzar una demanda laboral, sin embargo, consideró como un fraude el actuar de quien la contrató para esta empresa, en sucursal Mérida.

“Conocí el fraude y la manipulación de una empresa llamada Royal Prestige México en la que te engañan diciendo que vas a ganar 30 mil pesos o más mensuales y obviamente quién no quiere ganar una cantidad así”, describió.

Explicó que comenzó a trabajar en la empresa el pasado septiembre de 2021 y al menos en los primeros 15 días logró ventas hasta por 90 mil pesos, sin embargo, para su pago programado el 30 de septiembre no recibió dinero.

“Me dijeron que esa quincena no podían pagarme, que esperara y que le siguiera echando ganas a mis ventas”, recordó.

Al sentirse defraudada y con cierta frustración, decidió dejar de laboral, pero con la consigna de seguir insistiendo por su pago.

A pesar de que no responsabiliza en sí a todo el personal de la empresa, pues asegura que hay quienes hacen buen uso de la marca, decidió proceder legalmente.

“No regresé a las oficinas y seguí insistiendo sobre mi pago de lo que ya había trabajado, a lo que no tuve respuesta inmediata por parte de la señora Patricia Varela, que fue la que me contrató. Lamentablemente me enteré ya tarde que estaba en una empresa fraudulenta y que yo no era la única ni la primera víctima a la que le hacían lo mismo”, describió.

Hoy en día agradece a quienes le apoyaron y asesoraron en el camino para interponer la demanda laboral.

“En esa empresa te hacen firmar hojas y pagarés en blanco. Yo pensaba que no iba a tener las de ganar pues ellos podrían alegar cualquier difamación en esos documentos, pero, aun así, continué con el juicio”, mencionó.

Después de nueve meses recibió la notificación de que han ganado la demanda laboral y para ella es un acto de justicia, además que menciona hace público su caso para que otras personas no caigan en este tipo de esquemas de algunas empresas.

Patricia recibió apoyo y asesoría de parte del despacho JC Abogados Asociados, a quienes agradece por todo el respaldo en el proceso legal.

No es el único caso en Yucatán y tampoco en México, ya que a nivel nacional se han registrado denuncias en contra de la empresa Royal Prestige también por ofrecer vacantes engañosas.

En estas vacantes que ofrecen en diversas plataformas de empleo, mencionan puestos y sueldos atractivos, de los cuales los buscadores de trabajo se dan cuenta que no existen al momento de la entrevista.

Liliana Cornelio, confirma que incluso las entrevistas se vuelven un poco extrañas.

“Llegas a la entrevista normal, pero es una entrevista super rara. Te preguntan sobre tu familia, cómo te llevas con ellos, en qué trabajan y luego entendí que porque ellos serán tus primeras víctimas de compras”, mencionó.

Al final, les explican que el trabajo consiste en la venta directa de utensilios de cocina que llegan a costar hasta 70 mil pesos. (Noticaribe)