REPITEN VIEJAS PRÁCTICAS EN EL PARTIDO DE LOS ‘DIFERENTES’: En Morena ya hay compra de voto en el proceso interno en Quintana Roo, denuncia líder estatal

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El aún dirigente estatal de Morena en Quintana Roo, Humberto Aldana, renunció que en el proceso interno que llevan a cabo para la selección de sus consejeros y dirigencia estatal han detectado ya la compra de votos para quienes buscan ser favorecidos y darán parte a las instancias correspondientes para evitar que ocupen un cargo en el partido.

En conferencia de prensa, dio a conocer que hasta el momento se han inscrito 200 interesados y recordó que la convocatoria vence el próximo 15 de julio.

“Si hay compañeras y compañeros por ahí que nos hemos enterado que están pagando y están convocando, tenemos unas evidencias y vamos a tratar de proceder conforme lo marcan los estatutos para que estos compañeros no puedan tener acceso a participar”, denunció.

Humberto Aldana también reconoció que les costará mucho trabajo llevar un a cabo un proceso totalmente transparente, al reconocer que sin duda alguna se cometerán algunos errores, pero que se tendrán que corregir, y de los que se inscriban a más tardar el próximo 15 de julio la lista de los perfiles se estará publicando el día 22 de julio.

“Quiénes aspiren aunque no sean parte del movimiento pueden aspirar, nosotros estamos privilegiado a la militancia de Morena y a nuestros compañeros fundadores y, repito, aquí no hay revanchas ni hay dedazos para ver quién si y quién no es porque está justificado que se fue a otro partido, que apoyó a candidatos de otro partido o que está comprando votos”, insistió.

Finalmente, cabe señalar que la dirigencia de morena estará seleccionando a 40 consejeros 10 por cada uno de los cuatro distritos federales en la entidad de los cuales 5 serán hombres y 5 mujeres. (Noticaribe)