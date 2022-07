TABASCO | Detectan red de explotación infantil en calles de Villahermosa; Fiscalía ya investiga

TABASCO, MX.- En Tabasco opera una red de explotación infantil que “recluta” a menores de edad, principalmente de origen chiapaneco, para obligarlos a pedir dinero, bolear zapatos, vender dulces o realizar algún truco en avenidas de Villahermosa, publicó xevt.com.

Ana Laura Solano Vargas, titular de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Profade), del Sistema DIF Tabasco, informó que se tiene plenamente identificada a una pareja que se encarga, no solo de coordinar la célula, sino también de distribuir a los pequeños en las avenidas más transitadas, el centro de Villahermosa y los alrededores de la Zona Hotelera.

De acuerdo a la funcionaria, los pequeños no son dejados a su suerte, pues hay alguien encargado de vigilarlos.

“Nosotros detectamos un grupo, hemos advertido la existencia de un grupo como tal, pero tenemos la sospecha de que con un solo grupo no pueden manejar la cantidad de niños que podríamos advertir, no la cantidad de niños, sino los diversos grupos, para moverse, nosotros creemos que seguramente tienen diversas casas, tenemos la información… y no doy mayor información, porque entiendo que es una investigación que lleva la Fiscalía, pero cerciorados, nosotros, tenemos una personas, un grupo, una pareja que se dedica a este tipo de cosas”, relató.

Manifestó que esta problemática se registra principalmente en el municipio de Centro, donde estiman que alrededor de 40 niños se encuentran en esta situación.

“A la fecha estaríamos hablando de cerca de 40 niños, que son aproximadamente, porque varía el número, el número es variable según las situaciones de que ven nuestra presencia, desaparecen y luego regresan y luego así, las circunstancias de vida, entiendo que los que vienen de Chiapas después de determinado tiempo regresan a su lugar y es una mecánica que tienen ahí”, comentó.

Dijo que estos menores no son entregados por sus padres a los grupos de explotación infantil, sino que son, en su mayoría sus tíos, quienes reclutan a los menores de la familia y los traen a Villahermosa.

“Hemos detectado que no es papá ni es mamá quien viene con los niños, siempre es un tío que viene de Chiapas, de una comunidad de Chiapas, los trae aquí; como que recoge a todos los niños de la familia y los trae acá, los ponen a hacer este tipo de actividades, ellos rentan una vivienda, una casa y con base ahí, tienen a los niños, ya en las mañanas salen, en la tarde regresan y después vuelven a salir a hacer esta serie de actividades”, reveló.

La Profade ha buscado la manera de ayudar a estos niños, pero se enfrenta a un problema, pues se trata de indígenas que fingen no saber hablar español, y cuando la autoridad se acerca, huyen del lugar. (Fuente: xevt.com)