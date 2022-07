ARGUCIA LEGAL: Declaran al Tren Maya obra de seguridad nacional para evadir suspensiones; Segob y SSPC quedan a cargo…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Tras los diversos reclamos de organizaciones sociales y ante la suspensión de obras del Tramo 5, el Gobierno federal determinó como obra de seguridad nacional al Tren Maya, publicó MVSnoticias.com.

De acuerdo con el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo encargado de la obra, Javier May, dijo que la vía férrea en construcción “es un tema de seguridad nacional, una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional y está cargo de la secretaría de Gobernación y de la secretaría de Seguridad Pública; nosotros vamos a respetar los tiempos de los amparos que determine el juez, estamos esperando que nos vuelva a asignar la audiencia, que se ha transferido ya varias veces ya para aportar los alegatos, estamos en espera de eso”.

Organizaciones civiles como Sélvame del Tren o Greenpeace México, denunciaron que ya se está trabajando sobre el Tramo 5 pese a los amparos obtenidos por los inconformes con este proyecto.

Durante el aniversario del 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez en Palacio Nacional, May fue cuestionado sobre los amparos en contra de la obra y dijo que aún no tienen cita en el juzgado para tratar el tema.

“No, no nos ha dado la cita, se han transferido las audiencias y estamos a que el juez nos vuelva a dar fecha para que se puedan desahogar las pruebas en estas audiencias, ya se presentó la manifestación de impacto ambiental, ya se otorgó y estamos en espera para que se levante la suspensión”.

Entonces, dijo el titular de Fonatur, en la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que los interesados son la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría Gobernación y fueron los que determinaron que la obra se inicia nuevamente.

El funcionario, destacó que no se violenta ningún amparo, “nosotros no intervenimos, no es Fonatur el que convocó o está llevando la obra, la está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública”, ante la declaratoria de obra de seguridad nacional del Tren Maya. (Fuente: MVSnoticias.com)