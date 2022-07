La Quinta región Naval y Capitanía de Puerto se hacen “ojo de hormiga” ante embarcaciones piratas que operan en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- El número de embarcaciones “piratas” que prestan servicios turísticos en Cancún va en aumento denunció el presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo, Francisco Fernández Millán, quien advirtió que con motivo del periodo vacacional de verano se prevé que estos servicios turísticos otorgados por este tipo de embarcaciones tengan un repunte importante.

No obstante, denunció que tanto la Capitanía de Puerto y la Quinta Región naval se han negado a tomar cartas en el asunto pese a reiteradas denuncias que han presentado para poner orden en todas las embarcaciones que prestan servicio en las costas del estado y que no pagan impuestos y muchas veces no reúnen las medidas de seguridad mínimas para los turistas.

“Tenemos avances muy lentos porque al final del día no es un fraude como tal porque te venden el servicio pero te dan el servicio, lo que nos quejamos es que no son regulados, no pagan impuestos y la quinta región naval dice que no tienen equipo necesario para vigilar ese proceso, Capitanía de Puerto también te dice que no tiene personal”, denunció el empresario náutico.

Añadió que ante tal postura de las autoridades, el sector náutico prácticamente está de “brazos cruzados” porque el gobierno municipal tampoco puede tener una injerencia en esta actividad.

“Es la parte en la que estamos ahí viendo de qué manera solucionar este problema que nos esta afectando muy fuerte a nosotros como asociación y que hemos venido denunciando este tema desde hace varios años y lejos de regular a las empresas piratas se les está permitiendo que cada vez haya más prestando los servicios turísticos.

Finalmente dijo que operan con una capacidad cercana al 90% actualmente; con el inicio del periodo vacacional de verano se prevé que a partir de este fin de semana lleguen al 100% aunque consideró que todo dependerá de las condiciones climatológicas porque se están pronosticando lluvias para los próximos días y eso implicaría cierre de puertos ya bien sea solo para las embarcaciones menores o cierre total en el peor de los casos. (Noticaribe)